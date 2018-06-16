Агуэро в матче с Исландией забил свой первый мяч на чемпионатах мира

Нападающий сборной Аргентины по футболу Серхио Агуэро забил мяч на 19-й минуте матча чемпионата мира 2018 года в России с национальной командой Исландии.

Для Агуэро этот гол стал первым на чемпионатах мира. Он провёл восемь матчей на ЧМ-2010 и ЧМ-2014, но ни разу не забивал.

#ARGISL: Серхио Агуэро забил свой первый в карьере мяч в рамках Чемпионата мира FIFA👏



До этого нападающий не мог поразить ворота соперников на протяжении 8 игр турнира#ЧМ2018pic.twitter.com/WWdj6umc8f — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 16 июня 2018 г.

Счёт в матче Аргентина — Исландия — 1:1. RT ведёт текстовую трансляцию встречи.

Ранее бывший вратарь сборной Аргентины по футболу Серхио Гойкочеа в разговоре с RT ответил на вопрос, кто лучший футболист — Лионель Месси или Диего Марадона.