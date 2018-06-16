Экс-вратарь сборной Аргентины по футболу Гойкочеа назвал безумием сравнение Месси с Марадоной

Бывший вратарь сборной Аргентины по футболу Серхио Гойкочеа ответил на вопрос, кто лучший футболист — Лионель Месси или Диего Марадона.

«Что за вопрос? Их нельзя сопоставить. Это какое-то безумие. Но следует признать, что в одном они похожи: оба — аргентинцы. Другое дело, кого я предпочитаю. Но определить, кто лучше, очень сложно. Каждый из них был лучшим в свой период», — заявил Гойкочеа в экслюзивном интервью RT.

Он также добавил, что близко дружил с Диего Марадоной.

«Я многое пережил вместе с Диего. Не могу отстраниться от этих тёплых дружеских отношений. Посчитайте сами: мы были товарищами по команде, он был моим соперником, играя за другую команду, даже побывал моим тренером. Ещё мы снимались в телевизионной программе, а последний мяч, который он забил мне в официальном матче, был забит с пенальти. Вот мой ответ на ваш вопрос», — сказал Гойкочеа.

Ранее Серхио Гойкочеа рассказал о необычном «ритуале», к которому он прибегал в бытность игроком.