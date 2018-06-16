«Марадону и Месси нельзя сравнивать»: экс-вратарь Аргентины о сборной своей страны, приметах и изменениях в футболе

Диего Марадона и Лионель Месси — величайшие футболисты своего времени, а потому определить, кто из них лучше, нельзя. Такое мнение в эксклюзивном интервью RT высказал бывший вратарь сборной Аргентины Серхио Гойкочеа. Двукратный чемпион Южной Америки также оценил систему видеоповторов, рассказал о роли примет в его карьере и о том, насколько важна удача в футболе.

«Верите вы или нет, приметы действуют»

— На чемпионате мира в Италии в 1990 году вы стали одним из героев аргентинской сборной. В матче против СССР вы вышли на замену в самом начале игры, когда Нери Пумпидо получил травму. Что вы чувствовали в тот момент?

— Конечно, это было непросто: мой товарищ был травмирован. Если вратарь покидает поле, то травма у него действительно серьёзная. Всё произошло настолько внезапно, что я и почувствовать ничего не успел. Мы уже потерпели поражение в первом матче против Камеруна, и если бы проиграли Советскому Союзу, то вылетели бы с турнира. Но я не думал ни о чём подобном, просто вступил в очень важную игру. Только когда прозвучал финальный свисток, я осознал ситуацию. Мне сказали, что у Пумпидо трещина в кости. Это было странное чувство, я начал плакать. А уже в следующей встрече начал нервничать по-настоящему.

— Вам постоянно задают вопросы о вашем дебюте на чемпионате мира. Вы часто размышляете о том, что пережили тогда? Ведь вы стали «вратарём, который отбивал пенальти».

— Я благодарен за то, что это произошло. Не знаю почему, но людям в моей стране очень запало в душу мировое первенство 1990 года, даже тем, кому сейчас 30 лет. Несмотря на то что им тогда было всего по два года, они относятся ко мне с огромной теплотой. Конечно, я понимаю, что технологии позволяют узнать обо всём, но их переполняют искренние чувства, поэтому я и удивляюсь. Многие люди спрашивают меня, можно ли со мной сфотографироваться, не затруднит ли это меня. Я всегда отвечаю: «А почему это должно меня затруднить?» Слава богу, что так происходит и меня так любят.

— Когда вы играли, у вас была некая примета. Расскажите об этом подробнее.

— Да, у меня была примета, которая возникла по необходимости. Это естественная физическая потребность. Обычно, когда очень жарко, мы пьём много жидкости, которая накапливается в теле, и в определённый момент она должна его покинуть. Если человек занимается каким-либо спортом, от этой жидкости ему непросто избавиться. В какую-то секунду становится совсем невтерпёж и очень хочется в туалет, но на футбольном поле его нет…

— И как вы вышли из столь непростого положения?

— Футбольное поле превратилось в огромный туалет! Меня прикрыли мои товарищи. Тогда не было такого количества камер вокруг, как сейчас, но кое-какие всё же были. Всё это приключилось со мной перед серией пенальти в матче с Югославией, а потом стало приметой. Я выполнил этот же «ритуал» в противостоянии с Италией. И во всех шести матчах Аргентины на вылет я делал то же самое. В этих играх мы ни разу не потерпели поражения, так что приметы, похоже, и правда работают.

«Система видеоповторов положительно скажется на футболе»

— С тех пор прошло немало лет, и футбол сильно изменился. Что можете сказать о системе видеоповторов? На ваш взгляд, как бы сложились противостояния прошлого, если бы и тогда судьи обращались за помощью к технике? Например, мог бы измениться исход финала между Германией и Аргентиной, когда было назначено очень спорное пенальти?

— Действительно спорное. Возможно, с точки зрения судьи, он принял верное решение. Тем не менее у меня в памяти запечатлена картинка, когда Роберто Сенсини буквально в нескольких метрах от меня сыграл в мяч, только потом задел игрока сборной Германии. Думаю, если бы у арбитра была возможность пересмотреть этот момент, он бы не назначил одиннадцатиметровый удар. К сожалению, в той встрече пенальти был, несмотря на наши активные протесты.

— То есть видеоповторы пойдут футболу на пользу?

— Мне нравится система. Мы критикуем рефери на протяжении долгого времени. Тем не менее иногда нам, комментаторам, самим приходится просматривать один и тот же момент около четырёх-пяти раз для принятия окончательного решения: была ли игра рукой, офсайд или фол. При этом комментаторы могут наблюдать за ситуацией с помощью четырёх камер. Арбитр же смотрит только с одного ракурса и вынужден принимать решение за считаные секунды. Конечно, им приходится нелегко. Их решения могут быть несправедливыми, но они обычные люди, и их ошибки вполне логичны.

— Есть мнение, что видеоповторы могут повлиять на темп игры. Что вы думаете по этому поводу?

— Да, в футболе есть своеобразный ритм, и повторы могут его немного нарушить и снизить накал эмоций. Но, с моей точки зрения, эта система в футболе нужна. Ведь для её внедрения не придётся полностью менять структуру игры. Что касается зрителей, они со временем привыкнут. В том же регби прерывают игру, смотрят повторы. То же самое в теннисе — спортсмен запрашивает повтор в системе Hawk Eye, который несколько замедляет ход игры, но болельщики относятся к этому спокойно.

— Для кого данное нововведение лучше? Для футболистов или для телезрителей?

— Я думаю, это будет лучше для самой игры, ведь снизится количество ошибок при принятии ключевых решений. Представьте себе, что все твои усилия за год перечёркивает одна ошибка. Причём это происходит непреднамеренно. Мы, вратари, тоже ошибаемся: например, когда мяч выскальзывает из рук. Конечно, такие оплошности происходят невольно. В спорте подобное случается. С судьями то же самое. Они такие же люди и принимают решение на основе каких-то критериев. Влияет и позиция, на которой они находятся. Кроме того, футболисты могут симулировать и сбивать судью с толку. Ведь игроки — в какой-то мере актёры.

— А вы когда-нибудь прибегали к «актёрской игре» на поле?

— Голкиперу это сделать непросто: стоишь у всех на виду. Разве что всем нам известно, что во вратарской никто не имеет права тебя трогать. Так что при любом столкновении между полевым игроком и голкипером — судья примет решение в пользу второго. Но мы в своё время этим преимуществом особо не пользовались.

«Удача — часть футбола»

— Что происходит со сборной Аргентины? С 1993 года команда не побеждает на крупных турнирах.

— Хотелось бы мне знать... Если бы в 1993 году на Кубке Америки в Эквадоре ко мне бы кто-нибудь подошёл, постучал по плечу и сказал: «Сеньор Гойкочеа, насладитесь этой победой, так как ваша сборная больше не выиграет в финале в течение более чем 20 лет», — мне бы показалось это чем-то нереальным. Но такое случается, ничего не поделаешь.

— При этом у Аргентины очень хорошая сборная с прекрасными игроками, известными по всему миру…

— Совершенно верно. Вообще, за эти 20 с лишним лет мы выходили в финал Кубка Америки в 2004, 2007, 2015 и 2016 годах. Также были в финале чемпионата мира в 2014 году. Но на Кубке Америки к нашей команде предъявляется больше требований, чем на мундиале, так как количество кандидатов сокращается. В коротких турнирах, если ты проснулся утром в плохой форме, тебе отвесили пару оплеух — и всё, едешь домой. Перед этим команда могла выиграть четыре матча, но достаточно одного поражения, чтобы покинуть соревнования.

— Получается, что формулы успеха в футболе не существует?

— Нет, ну конечно, есть. Можно хорошо подготовиться и заполучить лучших исполнителей, но футбол — это же по-прежнему игра.

— Насколько здесь важна удача?

— Она влияет в определённой степени, но от неё не всё зависит. В 1990 году мы провели матч против Бразилии. Если бы нам пришлось сыграть десять, то мы смогли бы победить только в одном из десяти. Бразилия играла очень хорошо, но она не смогла действовать эффективно, а это тоже является частью футбола.

После той неудачи Бразилия через какое-то время всё-таки стала чемпионом мира. Но именно в тот день, в 15:00 в Турине, фортуна была не на их стороне. Диего Марадона мастерски передал мяч, и Клаудио Каниджа оформил гол. Судьба распорядилась таким образом, что все атаки бразильцев заканчивались неудачей. Либо я ловил их мяч, либо он попадал в штангу.

«Современным футболистам нужна психологическая помощь»

— В чём заключается психология вратаря?

— В его мужестве. Несмотря на появление системы видеопомощи арбитрам и на изменения футбольной тактики, несмотря на то, что сегодня футбол требует более серьёзной физической подготовки, одно осталось неизменным: всё решает гол. Вратарь играет решающую роль на последнем этапе. Никто не помнит, что делали остальные игроки. Все только помнят, где стоял голкипер: мог ли он спасти положение, находился ли в правильной позиции. Когда у меня спрашивают совета юные вратари, я им говорю: «Научитесь мириться с мячом, забитым в ваши ворота». Даже в день твоего лучшего выступления тебе всегда могут забить. Вы можете мне назвать голкипера, который бы не пропустил ни одного гола за всю свою карьеру?

— Нет.

— Вот именно. Когда-нибудь тебе всё равно забьют. Иногда и за три-четыре матча никто не может поразить твои ворота, но потом залетает сразу два. Твоя команда побеждает со счётом 3:1, но один гол тебе всё-таки забили. Первое, что нужно сделать — выявить проблему. Если этого не сделать, то ты продолжишь жить в иллюзорном мире.

— Но вы когда-нибудь себе говорили: «Нужно быть сильным, нельзя плакать, нельзя бездействовать»?

— Нет... Знаете, что я делал во время пенальти?

— Расскажите.

— Считается, что пенальти проще забить, чем не забить. Если доходит дело до одиннадцатиметровых ударов, то люди говорят, что вероятность взятия ворот равна 80%. Так что вратаря не будут ругать за пропущенный мяч, весь негатив достанется игроку, который не забил гол. Во время пенальти я старался думать именно об этом, ведь с меня снималась часть ответственности. В тот момент я давал себе такие установки, хотя внутренне и понимал, что было необходимо поймать мяч, и действительно хотел этого.

— Всё это не так и просто. Вы когда-нибудь обращались за психологической помощью?

— Нет, в моё время было табу на тему психологов. По крайней мере, в Аргентине. Но в наши дни футболистам порой действительно нужна некая помощь и поддержка. Этому способствуют все доступные технические средства. Недавно на сайте аргентинской газеты опубликовали промах стража ворот «Ривер Плейт» на тренировке, каждая его ошибка находится под пристальным взглядом всей нации... Это просто безумие!

— То есть вы всегда чувствовали давление публичной жизни, но теперь оно стало ещё сильнее?

— Естественно. Сейчас на футбольном поле тебя снимают на мобильный телефон, потом всё это распространяют и заливают в соцсети. Ты подвергаешься огромному давлению, которого раньше просто не было. Так что в настоящее время футболист должен быть психологически подготовлен, это часть спортивной карьеры. Иначе ты просто не сможешь концентрироваться на своей работе.

— Месси или Марадона?

— Что за вопрос? Их нельзя сопоставить. Это какое-то безумие. Но следует признать, что в одном они похожи: оба — аргентинцы. Другое дело, кого я предпочитаю. Но определить, кто лучше, очень сложно. Каждый из них был лучшим в свой период.

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— Кто ближе именно вам?

— Я многое пережил вместе с Диего. Не могу отстраниться от этих тёплых дружеских отношений. Посчитайте сами: мы были товарищами по команде, он был моим соперником, играя за другую команду, даже побывал моим тренером. Ещё мы снимались в телевизионной программе, а последний мяч, который он забил мне в официальном матче, был забит с пенальти. Вот мой ответ на ваш вопрос.

— Расскажите в двух словах, каковы положительные стороны дружбы с человеком, который знаменит по всему миру? Здесь, в России, когда вас видят, сразу же вспоминают и Марадону.

— То же самое происходит в любом уголке мира, где бы я ни был. Куда бы ни прибыл Диего, всюду его окружают толпы фанатов. Один человек ждал его у выхода из сауны, чтобы он дал ему автограф. С ума сойти! Поэтому я и говорю, что для футболиста нелегко быть всемирно известным человеком, ведь это лишает определённой свободы. Ты не можешь просто выйти из отеля, чтобы осмотреть достопримечательности или просто выкурить сигару, за тобой следят сотни восхищённых глаз.