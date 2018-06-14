«Магия футбола объединяет людей»: Инфантино об ожиданиях от ЧМ-2018, безопасности и принципах работы ФИФА

Именно футбол способен стать той объединяющей силой, которая необходима людям во всём мире. Об этом в интервью RT заявил президент ФИФА Джанни Инфантино. Кроме того, функционер рассказал о том, какие первостепенные цели стоят перед организацией и что уже сделано для их достижения. Он также поделился своим мнением о новых правилах, вступающих в силу на чемпионате мира в России.

— Это ваш первый мундиаль в качестве главы ФИФА. Разумеется, вы и раньше присутствовали на чемпионатах мира и Европы, но теперь, когда вы стали президентом федерации, каковы ваши ожидания?

— Я особенно не думаю о том, что я являюсь президентом ФИФА, а воспринимаю подобные турниры с точки зрения простого футбольного болельщика. Хотя осознание возложенной на меня ответственности также присутствует. Как бы то ни было, я с нетерпением жду начала первенства, которое является самым лучшим спортивным событием. Во время соревнований подобного масштаба об игре говорят повсюду, обсуждают прошедший накануне матч, живут эмоциями. Сейчас в мире сложилась такая ситуация, когда нам просто необходимо ощутить единство всех людей на Земле, и, мне кажется, именно футбол послужит этой цели.

— Это очень важно, ведь в данный момент между страной, принимающей у себя чемпионат, и остальным миром царит большая напряжённость. Как ФИФА удаётся организовывать главное футбольное событие на фоне всего происходящего?

— Мы сосредотачиваемся исключительно на спорте. На мой взгляд, это и является залогом успеха. К сожалению, сейчас хватает людей, которые враждуют, пытаются внести раскол. Но наша первостепенная задача — противостоять этому. Магия футбола объединять людей, и именно благодаря ему мы имеем возможность посылать миру сигналы, призывать к единству. А мундиаль — это шанс во всей красе показать такую страну, как Россия, где живёт 150 млн человек, которые рады принять у себя гостей со всей планеты. Поэтому именно это первенство будет иметь особое значение.

— В ходе чемпионата Европы во Франции в 2016 году, к сожалению, имели место очень неприглядные моменты, связанные с болельщиками. И это вызывает серьёзную обеспокоенность в преддверии мундиаля. Как ФИФА и местные власти работают над решением данной проблемы?

— Мы подошли к ней со всей ответственностью, поэтому была проведена серьёзная подготовительная работа по обеспечению безопасности. К сожалению, дураки есть везде, проблема околофутбольного насилия актуальна для всех стран без исключения, потому что она отражает состояние общества в целом.

— В Россию ехать безопасно?

—На самом деле, во время мундиаля сюда ехать ещё безопаснее, чем обычно, поскольку власти прекрасно осознают значение данного мероприятия. И они также хотят, чтобы страна предстала перед иностранцами радушной и гостеприимной. Будут обеспечены все условия для того, чтобы чемпионат мира обошёлся без эксцессов. Поэтому те, кто хочет насладиться футболом, летом, спортивным праздником, смело могут ехать в Россию. Остальные пусть лучше остаются дома.

— Вы являетесь не только президентом ФИФА, но и частным лицом, болельщиком. Ваше присутствие на матчах обязательно?

— Да, я планирую просмотреть все команды, а также посетить хотя бы по разу каждый из стадионов чемпионата. Это не только моя обязанность, но и желание ощутить эмоции, которые дарит мундиаль.

— На нынешнем чемпионате мира впервые будет использоваться система видеопомощи арбитрам (VAR). Почему именно сейчас?

— Мы тестировали VAR два года и получили исчерпывающие результаты, которые убедили нас в целесообразности данного шага. Должен признаться, лично я поначалу отнёсся к этой идее очень скептически: опасался, что пострадает динамика игры, то и дело придётся останавливать матч. Но сейчас каждый зритель на стадионе или дома перед телевизором, имея мобильный телефон, в течение пары секунд может определить, допустил кто-то из игроков нарушение или нет. И единственный, кто не имеет такой возможности — это судья. В ходе исследований выяснилось, что без видеопомощника на каждые три матча приходится одна явная ошибка арбитра. А с новой системой соотношение изменилось: одна оплошность на 19 встреч. Поэтому сейчас я полностью уверен в принятом решении.

— С момента вашего избрания президентом ФИФА прошло два года. Какие у вас от впечатления от работы?

— Очень непростое и увлекательное время, невероятный новый опыт. Разумеется, необходимо было провести ряд преобразований, существовали определённые проблемы. Мы сосредоточили своё внимание на развитии женских и юношеских команд. За этот период я ещё раз убедился, что футбол — это спорт номер один в мире. И мы должны ценить это положение и оберегать его.

— Удалось ли вам прийти к оптимальной организации ФИФА?

— Мы работаем над этим. Конечно, изменить устоявшуюся структуру всегда непросто, потому что приходится менять и её культуру, начиная с верхушки. Но то, что у нас трудятся люди со всего мира, в конечном итоге идёт на пользу федерации. Возможно, поначалу это чревато сложностями, поскольку надо научиться понимать друг друга, но это также значительно обогащает нашу деятельность.

Президент России Владимир Путин и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино

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— Расширяя чемпионат мира до 48 команд, вы хотите дать возможность поучаствовать в этом празднике футбола сборным таких стран, как, например, Вьетнам или Узбекистан, которые показывают очень хорошие результаты на юношеском уровне?

— Именно этим мы и руководствуемся. С одной стороны, все замечают, что уровень футбола растёт по всему миру, в том числе, благодаря глобализации и работе СМИ. Подобным командам, которые становятся сильнее, попадают на юношеские чемпионаты и даже показывают достойные результаты, может никогда не выпасть шанс пройти отбор на мундиаль. В таком случае получается, что наша организация не выполняет свою основную роль — не способствует развитию спорта. Ведь успех — лучший катализатор эволюции.

— Вы являетесь выходцем из семьи иммигрантов. Ваши родители уехали из Италии в Швейцарию. Наверное, находясь на вершине футбольного мира, вы иногда задумываетесь о том, какой невероятный путь проделали?

— Путь действительно интересный. В какой-то мере тебе помогает как раз то, что ты сын иммигрантов, потому что растёшь в окружении иной культуры, других языков, неизбежно попадаешь в конфликтные ситуации, из которых необходимо найти выход. Футбол всегда помогал наладить диалог и осознать способы сближения. В деревне, где я рос, именно игра позволяла сплотить швейцарцев и итальянцев, которые собирались и вместе гоняли мяч.

— Помогает ли вам такая открытость к этническому и культурному многообразию на поприще президента ФИФА?

— Разумеется. Когда ты принадлежишь к какому-то меньшинству и хочешь быть услышанным или стремишься кого-то в чём-то убедить, необходимо, чтобы твои доводы были лучше, чем у остальных. Однако иногда стоит прислушиваться и к большинству, чтобы понимать иную точку зрения. Я научился непредвзято относиться к вещам, осознавать, что в разных уголках света люди думают по-разному, у каждого из них свои традиции и взгляды на мир.

— Так было всегда?

— Нет. В детстве я постоянно ввязывался в драки. Но с возрастом понимаешь, что твой путь или путь твоего окружения не обязательно самый правильный. Взять, к примеру, эволюцию женского футбола в некоторых странах. Я ездил в Иран, чтобы обсудить развитие этой сферы в стране. Теперь в Западной Европе меня критикуют за эту поездку и беседу с Хасаном Рухани. Но как президент ФИФА я задаюсь вопросом: если не поеду в это государство и не поговорю с представителями власти о существующих проблемах, то кто это сделает? Приложив усилия и вступив в диалог, мы можем добиться совсем немногого, но даже это лучше, чем ничего.

— Вы в совершенстве владеете пятью языками, так?

— Более или менее.

— Вы росли в Швейцарии, рядом с которой находятся Германия, Франция и другие страны. И все они прошли в финальный этап мундиаля. За кого будете болеть?

— Сложный вопрос, очень сложный. Скорее всего, за судей (смеётся). Думаю, болельщикам будет не хватать итальянцев и голландцев. Эти команды на протяжении многих лет были участниками чемпионата мира и творили его историю. С другой стороны, нас ждут матчи 32 лучших сборных мира. Таков футбол.

— Это хорошо согласовывается с вашей идеей о том, что даже маленькие страны должны иметь возможность играть, чтобы более крупные не расслаблялись и не воспринимали всё как должное.

— Совершенно верно.