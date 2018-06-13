Инфантино объявил об участии в выборах главы ФИФА в следующем году

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что будет участвовать в выборах главы организации в 2019 году.
Инфантино объявил об участии в выборах главы ФИФА в следующем году
  • ©SERGEI KARPUKHIN
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

Выборы главы ФИФА состоятся на конгрессе, который пройдёт в Париже 5 июня 2019 года.

Ранее Инфантино заявил, что в 2016 году ФИФА пережила клиническую смерть.

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