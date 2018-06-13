Инфантино: в 2016 году ФИФА пережила клиническую смерть

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино подвёл промежуточные итоги своей работы на посту, который он занял в 2016 году.

Инфантино был выбран президентом организации после отставки Йозефа Блаттера в связи с коррупционным скандалом.

«ФИФА в день выборов президента являлась организацией, которой была диагностирована клиническая смерть. Сейчас она жива, полна жизни и энтузиазма, с определённым видением будущего», — приводит слова Инфантино ТАСС.

Он отметил, что реформы правильного управления стали определяющими для возрождения ФИФА.

Ранее экс-директор по коммуникациям ФИФА предсказал результаты голосования по выбору места проведения ЧМ-2026.