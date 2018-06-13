Экс-директор по коммуникациям ФИФА предсказал результаты голосования по выбору места проведения ЧМ-2026

Бывший директор по коммуникациям Международной федерации футбола (ФИФА) Вальтер Де Грегорио высказал предположение, какая заявка одержит победу в голосовании по выбору места проведения чемпионата мира 2026 года.

За право проведения мирового футбольного первенства 2026 года борются Марокко и совместная заявка США, Канады и Мексики. Решение будет принято 13 июня на конгрессе ФИФА в Москве.

«Бесспорно, в одной стране проще. Если бы удобство было единственным фактором, то чемпионат лучше проводить в Марокко. Даже когда такое событие проходит в одной стране, но в разных регионах, это уже очень непросто. Что уж говорить о трёх странах с тремя разными правовыми системами! Однако в конце концов всё решают деньги. США, Мексика и Канада обещают ФИФА прибыль в размере 14 миллиардов долларов от проведения чемпионата мира — 2026. Марокко — 7 миллиардов. Этого, на мой взгляд, тоже достаточно, но всё же это в два раза меньше. Думаю, при голосовании многие будут руководствоваться именно этим фактором и отдадут предпочтение объединённой североамериканской заявке», — сказал Де Грегорио в беседе с корреспондентом RT.

Ранее Сорокин заявил, что более 20 глав государств посетят матч открытия ЧМ-2018 по футболу.