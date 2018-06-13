Сорокин заявил, что более 20 глав государств посетят матч открытия ЧМ-2018 по футболу

Более 20 глав государств посетят матч открытия чемпионата мира по футболу 2018 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального директора оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина.

«Это абсолютно нормально, всегда со стороны глав государств наблюдается большой интерес к матчу открытия и финалу чемпионата мира. Хорошо, что у нас будут высокопоставленные гости», — отметил Сорокин.

Он также выразил надежду, что гости смогут насладиться футболом и победой российской сборной.

Матч открытия мундиаля между национальными командами России и Саудовской Аравии пройдёт на московском стадионе «Лужники» 14 июня. Начало — в 18:00 мск.

Ранее сообщалось, что теннисистки Веснина, Павлюченкова, Кузнецова и Макарова записали обращение к сборной России по футболу.