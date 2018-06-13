Теннисистки Веснина, Павлюченкова, Кузнецова и Макарова записали обращение к сборной России по футболу

Теннисистки Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова, Светлана Кузнецова и Екатерина Макарова записали обращение к сборной России по футболу перед стартом чемпионата мира 2018 года.

«Желаю нашей сборной на чемпионате мира по футболу, чтобы ребята играли в своё удовольствие, чтобы не перегорели», — приводит «Чемпионат» слова Кузнецовой, которая также заявила, что будет верить в российских футболистов и поддерживать их.

«Хотелось бы пожелать нашей сборной удачи, хорошей игры, как можно больше голов и красивой, зрелищной игры», — сказала Веснина, подчеркнув, что раньше сборная России забивала не очень много голов.

«Мальчики, удачи. Побеждайте, играйте хорошо», — напутствовала Павлюченкова.

Макарова, в свою очередь, пожелала российским футболистам, чтобы они ничего не боялись, верили в себя и видели мечту, которой хотят добиться.

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