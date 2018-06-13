Канчельскис назвал нынешнюю сборную России по футболу худшей из тех, что он видел в жизни

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением об уровне нынешней сборной России перед чемпионатом мира 2018 года.

«Мы беспокоимся, потому что это худшая российская сборная, которую я видел в своей жизни. Все об этом говорят. Да, в команде есть хорошие игроки, но им не нравится играть за сборную из-за проблем с тренером», — цитирует Канчельскиса Daily Mail.

Он также заявил, что в советское время у футбола в стране существовали традиции, а игроки были лучше организованы.

«Когда СССР распался, наш футбол упал. Сейчас уровень российского футбола невелик, и это проблема», — добавил Канчельскис.

На групповом этапе мирового первенства национальная команда России сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

Ранее сообщалось, что группа мексиканцев отправилась в Россию на ЧМ-2018 по футболу на автобусе.