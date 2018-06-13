Группа мексиканцев отправилась в Россию на ЧМ-2018 по футболу на автобусе

Группа мексиканских болельщиков отправились в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года на автобусе.

Об этом сообщает Uno TV.

По информации канала, в конце апреля автобус отплыл на борту судна из порта Альтамира и через месяц прибыл в Германию. Оттуда мексиканцы и болеющие за сборную Мексики канадец и чилиец отправились в путешествие до России.

Транспортное средство раскрашено в цвета мексиканского флага и получило название «Благословение».

Общее расстояние с учётом океанского пути до Москвы составило около 16 тыс. км.

Ранее британские СМИ рассказали о плюсах поездки на ЧМ-2018 по футболу.