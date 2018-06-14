Англичане с самоваром, возвращение Салаха и лидеры сборной России: до ЧМ-2018 по футболу остался один день

ФИФА назвала пять самых значимых футболистов сборной России на чемпионате мира, российские болельщики устроили тёплый приём англичанам, подарив им самовар, главный тренер национальной команды Испании Хулен Лопетеги был отправлен в отставку, а египтянин Мохаммед Салах провёл первую тренировку в общей группе после травмы плеча. О главных новостях ЧМ за день до его начала — в материале RT.

Приезд оставшихся сборных

За день до матча открытия чемпионата мира по футболу в Россию прибыли четыре национальные команды. В их числе оказалась сборная Бельгии, которая из-за позднего старта на мундиале лишь 11 июня провела свой заключительный товарищеский матч перед турниром. Подопечные Роберто Мартинеса приземлились в аэропорту Шереметьево и сразу же отправились в отель, отказавшись от общения с прессой и болельщиками.

В отличие от бельгийцев костариканцы оказались гораздо приветливее и после визита в Санкт-Петербург попробовали традиционный хлеб с солью. В Сочи свою подготовку к мундиалю продолжат поляки, а последними своё путешествие на турнир завершили японцы. «Синие самураи» начнут выступление на первенстве планеты лишь 19 июня матчем с командой Колумбии.

Выборы хозяев ЧМ-2026

13 июня в Москве прошло заседание 68-го конгресса Международной федерации футбола (ФИФА). Его главным событием стало объявление места проведения чемпионата мира 2026 года, на который претендовали Марокко и совместная заявка США, Канады и Мексики. В итоге за страны Северной и Центральной Америки проголосовало около 67% членов исполкома организации.

Победу американской заявки прокомментировал президент США Дональд Трамп.

«Мои поздравления, это огромное достижение в результате тяжёлой работы!» — написал лидер США на своей странице в Twitter.

«Добро пожаловать в Россию»

Другим важнейшим событием конгресса стала речь президента России Владимира Путина по случаю грядущего старта чемпионата мира по футболу. Глава государства поблагодарил членов исполкома и президента ФИФА Джанни Инфантино за поддержку российской заявки и пообещал, что мундиаль пройдёт на высшем уровне.

«Наша страна готова принять у себя чемпионат мира, обеспечить всем, кто приедет в Россию, максимум комфорта и самые позитивные эмоции. Наша цель — чтобы все наши гости, от звёзд футбола до простых болельщиков, почувствовали радушие и доброжелательность нашего народа, прониклись самобытной, многонациональной культурой и уникальной природой России, захотели бы вернуться к нам вновь», — заявил президент.

По окончании речи Путин и Инфантино обменялись рукопожатиями, а глава ФИФА вручил российскому лидеру вымпел организации.

Надежды сборной

Уже 14 июня сборная России сыграет с Саудовской Аравией в матче открытия домашнего чемпионата мира. По этому поводу ФИФА назвала пять футболистов, от которых будет зависеть успех коллектива Черчесова на турнире. В их число вошли голкипер Игорь Акинфеев, защитник Сергей Игнашевич, полузащитники Александр Головин и Александр Самедов, а также форвард Фёдор Смолов.

«Потрясающая уверенность в себе и харизма. Благодаря этим качествам Игорь Акинфеев дебютировал в сборной России ещё в 18 лет и уже долгие годы остаётся непререкаемым первым номером национальной команды. Никто не застрахован от ошибок, но, когда Акинфеев ловит кураж, пробить его почти невозможно. Многие задаются вопросом: выдержат ли хозяева огромное давление, которое накладывает домашний чемпионат мира. За Игоря в этом смысле точно можно не волноваться», — отмечают в ФИФА.

При этом они также назвали Игнашевича одним из «самых незаменимых» игроков сборной, подчеркнули роль Головина в атакующей игре команды, а также отметили, что Смолов является главной надеждой коллектива в атаке. В числе сильных качеств Самедова они указали умение «оказаться в нужном месте в нужное время».

Возвращение Салаха

Радостные новости пришли из стана национальной команды Египта. Её лидер Мохаммед Салах провёл первую тренировку в общей группе. Форвард «Ливерпуля» получил травму плеча в финале Лиги чемпионов с «Реалом» и с того момента восстанавливался от повреждения.

Также по теме «Решение Лопетеги было несвоевременным»: почему наставника сборной Испании по футболу уволили за день до начала ЧМ Главный тренер сборной Испании по футболу Хулен Лопетеги был отправлен в отставку за день до старта чемпионата мира по футболу. Его...

Однако в сборной заявили, что возвращение Салаха в общую группу не является подтверждением того, что Мохаммед готов выйти на поле в игре с Уругваем.

«Мы всё ещё не приняли решение, сыграет ли Мохаммед с Уругваем. Ему лучше, но в игровых упражнениях он пока не участвует», — цитирует «Спорт-Экспресс» менеджера сборной Ихаб Лагета.

Кроме того, в стане египетской команды не стали однозначно утверждать, что Салах сыграет с российской командой. Менеджер сказал, что сейчас необходимо думать о его выступлении в первой игре.

«Давайте сначала решим по поводу первого матча, а потом уже будем думать о втором. Я не хочу оценивать проценты», — добавил Лагета.

Потеря для Мексики



При этом уже точно не сможет помочь своей команде мексиканский защитник Диего Рейес. Футболист повредил подколенное сухожилие в начале июня и не успел полностью восстановиться к старту мундиаля. По этой причине тренерский штаб команды решил отказаться от услуг игрока «Порту».

В заявке национальной команды Мексики Рейеса заменит полузащитник «Пачуки» Эрик Гутьеррес. 22-летний футболист защищает цвета клуба с 2013 года. За это время он провёл 168 матчей и забил 21 мяч. При этом в сезоне 2016/2017 он помог своему коллективу одержать победу в Лиге чемпионов КОНКАКАФ (Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна. — RT).

Отставка у испанцев

Но одна из главных новостей дня пришла из стана национальной команды Испании. Подписавший накануне контракт с мадридским «Реалом» Хулен Лопетеги был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной. Об этом объявил сам глава Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес. Причём специалиста не спасли даже 20 матчей без поражений у руля коллектива.

Бывший главный тренер сборной Испании по футболу Хулен Лопетеги

globallookpress.com

«Я очень расстроен, но надеюсь, что Испания проведёт чудесный чемпионат мира и выиграет его. У нас отличная команда», — цитирует Marca Лопетеги.

Вакантную должность занял бывший спортивный директор сборной Фернандо Йерро. Легендарный футболист «Реала» ранее работал в тренерском штабе королевского клуба и на протяжении года возглавлял команду второго испанского дивизиона «Овьедо».

Тёплый приём для англичан

В отличие от Испании в сборной Англии подготовка к мундиалю идёт своим чередом. Подопечные Гарета Саутгейта провели открытую тренировку в Зеленогорске, которая привлекла внимание солидной аудитории. Посмотреть на футболистов Туманного Альбиона пришли около 500 человек.

Также по теме Аншлаг на трибунах, автографы звёзд и появление Нойера: как прошла открытая тренировка сборной Германии Сборная Германии по футболу на следующий день после приезда в Россию провела открытую тренировку на базе в Ватутинках. Это событие...

В ходе занятия англичане получили памятные подарки. Наставнику сборной преподнесли каравай, а форварду Гарри Кейну достался самовар.

«В России нас приняли просто превосходно. Уже в аэропорту почувствовали, как нас ждут, потом в отеле. Мы счастливые люди, что находимся здесь. Конечно, такой радушный приём на тренировке идёт на пользу команде. Сегодня мы больше привыкали к полю, к обстановке, завтра уже начнётся настоящая подготовка к матчам чемпионата мира. Многие игроки из других сборных получили травмы, надеюсь, что с Маркусом Рашфордом всё будет хорошо. На сто процентов вокруг чувствуется атмосфера предстоящего мундиаля. Мы все в предвкушении», — цитирует голкипера сборной Англии Джека Батленда «Чемпионат».

Немецкий ветеран

Провела открытую тренировку и национальная команда Германии. Действующие чемпионы мира вышли на поле в подмосковных Ватутинках, а посмотреть на кудесников мяча собрались сотни болельщиков. Особо тёплый приём ждал голкипера Мануэля Нойера, который долгое время восстанавливался после травмы.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв и глава Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель

Reuters

Однако самый интересный эпизод произошёл во время пресс-конференции. Так, президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель и наставник сборной Германии Йоахим Лёв подарили футболку команды журналисту Хардмуту Шерцеру, который будет работать на 15-м чемпионате мира подряд.

«Для меня это большая честь. Мне сегодня исполнилось 80 лет. Каждый день рождения приходится на крупный футбольный форум. Я очень счастлив! Спасибо всей журналистской семье. Желаю всем хорошего мундиаля!» — заявил Шерцер.

86-летний волонтёр

Огромным опытом могут похвастаться и российские волонтёры. Звание самого возрастного добровольного работника чемпионата мира заслужила 86-летняя жительница Саранска Лидия Волкова. Ранее женщина занимала должность бухгалтера, а на мундиале, скорее всего, будет работать в одном из информационно-туристических пунктов.

«Я раньше всех хоккеистов знала по именам, всех футболистов знала. У меня была даже специальная общая тетрадь под это дело заведена», — призналась Волкова TJournal.

«Мисс Мундиаль»

В то же время в Германии была определена обладательница титула «Мисс Мундиаль». В конкурсе красоты приняли участие девушки из 32 стран — участниц турнира, а победа досталась 18-летней бельгийке Зоэ Брунет. Помимо почётного статуса, она получила €3,5 тыс. призовых.

Публикация от *ZOÉ-Brunet* (@mrs.crollette) 28 Апр 2018 в 1:41 PDT

«Я горжусь своим титулом. Надеюсь, что сборная Бельгии последует моему примеру и победит на чемпионате мира», — приводит слова Брунет Canalc.

Примечательно, что девушкам было мало обладать привлекательной внешностью. Помимо традиционного конкурса бикини и дефиле в вечерних платьях, участницы должны были отвечать на вопросы о футболе.

Ответ Кадырова Слепакову

На днях российский артист Семён Слепаков выпустил песню «Оле-оле-оле», в которой призывал назначить главным тренером сборной России по футболу Рамзана Кадырова. В итоге композиция вызвала серьёзный резонанс в обществе, а музыканту ответил сам глава Чечни.

«Послушал, как и ещё несколько миллионов человек, шуточную песню Семёна Слепакова про чемпионат мира. Не всегда, конечно, благоволит нам футбольная фортуна, но терпение и чувство юмора помогает нам с этим справиться. Приглашаю Слепакова в Грозный, вместе напишем новую песню. Но нашим ребятам-футболистам надо отдать должное — пока мы тренируем юмор, они тренируют волю к победе», — написал Кадыров на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он также добавил, что не теряет веры в подопечных Станислава Черчесова, и пожелал им успешного выступления на мундиале.