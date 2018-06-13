Сборная Бельгии прилетела в Россию на ЧМ-2018 по футболу

Сборная Бельгии по футболу прилетела в Россию для участия в чемпионате мира 2018 года.

Как сообщает пресс-служба команды, самолёт с игроками и тренерским штабом сборной совершил посадку в аэропорту Шереметьево.

На время турнира тренировочной базой бельгийцев станет стадион СК «Гучково» в Дедовске.

Соперниками сборной Бельгии на групповой стадии чемпионата мира станут команды Панамы, Туниса и Англии.

Ранее сообщалось, что сборная Польши прибыла в Россию на ЧМ-2018 по футболу.