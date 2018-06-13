Сборная Польши прибыла в Россию на ЧМ-2018 по футболу

Игроки и тренерский штаб сборной Польши по футболу прибыли в Россию для участия в чемпионате мира 2018 года.

Об этом сообщает ТАСС.

Самолёт с польской национальной командой приземлился в Сочи. Подопечные Адама Навалки будут тренироваться на стадионе «Спутник-Спорт», где они 13 июня проведут открытую тренировку.

На групповом этапе мирового первенства Польша сыграет с Сенегалом, Колумбией и Японией.

Ранее сообщалось, что сборная Колумбии прилетела в Россию на ЧМ-2018 по футболу.