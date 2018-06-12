Сборная Колумбии прилетела в Россию на ЧМ-2018 по футболу

Сборная Колумбии по футболу прилетела в Россию для участия в чемпионате мира 2018 года.

Как сообщает ТАСС, самолёт с игроками и тренерским штабом сборной совершил посадку в аэропорту Казани.

Тренировочной базой команды станет стадион «Свияга».

Соперниками сборной Колумбии на групповой стадии чемпионата мира будут команды Польши, Японии и Сенегала.

Ранее стало известно, что сборная Польши разгромила команду Литвы в контрольном матче перед ЧМ-2018.