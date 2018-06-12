Сборная Польши разгромила команду Литвы в контрольном матче перед ЧМ-2018

Сборная Польши по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Литвы в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года в России.

Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу поляков.

В составе сборной Польши дубль оформил Роберт Левандовски. Ещё по голу в активе Давида Ковнацки и Якуба Блащиковски.

На групповой стадии чемпионата мира поляки сыграют с командами Сенегала, Колумбии и Японии. Латвия не пробилась в финальную часть мирового первенства.

Ранее сообщалось, что Пласидо Доминго пожелал России успешно провести ЧМ-2018 по футболу.