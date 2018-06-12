Пласидо Доминго пожелал России успешно провести ЧМ-2018 по футболу

Испанский оперный певец Пласидо Доминго пожелал России успешно провести чемпионат мира по футболу 2018 года.

«Я желаю России большой удачи как стране-организатору. Пусть всё пройдёт спокойно, мирно и успешно для всех», — приводит слова Доминго ТАСС.

Чемпионат мира по футболу пройдёт в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Ранее Доминго рассказал, какой матч ЧМ-2018 он намерен посетить.