Пласидо Доминго рассказал, какой матч ЧМ-2018 он намерен посетить

Испанский оперный певец Пласидо Доминго рассказал, какой матч чемпионата мира по футболу 2018 года в России он намерен посетить.

«Планирую посетить одну игру Испании — в Сочи 15 июня с Португалией. Надеюсь также увидеть Испанию в финале», — приводит слова Доминго ТАСС.

Испанец отметил, что 4 июля у него запланирован концерт в Санкт-Петербурге и, возможно, он посетит ещё одну игру чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что испанский оперный певец Пласидо Доминго, его перуанский коллега Хуан Диего Флорес и Аида Гарифуллина примут участие в гала-концерте, приуроченном к открытию чемпионата мира по футболу 2018 года в России.