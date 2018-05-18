Пласидо Доминго и Хуан Диего Флорес выступят на гала-концерте в честь открытия ЧМ-2018

Испанский оперный певец Пласидо Доминго и его перуанский коллега Хуан Диего Флорес примут участие в концерте, приуроченном к открытию чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«Пласидо Доминго и Хуан Диего Флорес подтвердили своё участие в гала-концерте накануне открытия чемпионата мира по футболу. Концерт состоится 13 июня 2018 года на Красной площади», — приводит ТАСС слова представителя организаторов мероприятия.

В гала-концерте также примут участие пианист Денис Мацуев, звёзды мировой оперной сцены Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина и Альбина Шагимуратова.

Чемпионат мира по футболу 2018 года стартует 14 июня.

Ранее сообщалось, что мячи на матче открытия чемпионата мира по футболу впервые будет подавать команда девушек.