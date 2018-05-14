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Мячи на матче открытия чемпионата мира по футболу впервые будет подавать команда девушек

14 мая 2018, 15:11

Стали известны результаты всероссийского конкурса на роль подающих мячи в матче открытия чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как сообщает «Чемпионат», впервые в истории в качестве подающих мячи выступит команда девушек «Кадеты» из города Агрыза Республики Татарстан.

Отмечается, что девушки, которые играют вместе три года, являются бронзовыми призёрами первенства республики, серебряными медалистами регионального этапа соревнований «Кожаный мяч» и триумфаторами регионального этапа всероссийских «Президентских состязаний».

Первый матч мирового первенства пройдёт 14 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Сборная России сыграет с национальной командой Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Чорлука и Пашалич вошли в расширенный состав сборной Хорватии на ЧМ-2018 по футболу.

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