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Чорлука и Пашалич вошли в расширенный состав сборной Хорватии на ЧМ-2018 по футболу

14 мая 2018, 14:51

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука и полузащитник «Спартака» Марио Пашалич включены в расширенный состав сборной Хорватии на чемпионат мира по футболу 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба национальной команды Хорватии.

В расширенный список игроков вошли 32 человека. Окончательный состав сборной будет объявлен не позднее 4 июня.

Хорватия на групповом этапе мирового первенства сыграет с Исландией, Аргентиной и Нигерией.

Ранее сообщалось, что в Саранске открыли аэропорт к ЧМ-2018.

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