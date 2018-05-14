Чорлука и Пашалич вошли в расширенный состав сборной Хорватии на ЧМ-2018 по футболу

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука и полузащитник «Спартака» Марио Пашалич включены в расширенный состав сборной Хорватии на чемпионат мира по футболу 2018 года.
Об этом сообщает пресс-служба национальной команды Хорватии.
В расширенный список игроков вошли 32 человека. Окончательный состав сборной будет объявлен не позднее 4 июня.
🇭🇷Izbornik Zlatko Dalić objavio je širi popis kandidata za @FIFAWorldCup— HNS | CFF (@HNS_CFF) 14 мая 2018 г.
3⃣2⃣igrača#BudiPonosan#Obitelj#Vatreni🔥 pic.twitter.com/9oziUVpukY
Хорватия на групповом этапе мирового первенства сыграет с Исландией, Аргентиной и Нигерией.
Ранее сообщалось, что в Саранске открыли аэропорт к ЧМ-2018.