Сборная Германии по футболу на следующий день после приезда в Россию провела открытую тренировку на базе в Ватутинках. Событие вызвало повышенный интерес у болельщиков, и на трибунах практически не осталось свободных мест. После занятия действующие чемпионы мира сфотографировались со всеми желающими и раздали автографы. Особым вниманием пользовался вратарь Мануэль Нойер. RT рассказывает, как прошло открытое занятие бундестим за день до начала турнира.

«Когда ещё увидим немцев?»

В среду в подмосковных Ватутинках было необычайно многолюдно. Любопытствующие прохожие с интересом оглядывали толпу и аккуратно интересовались причинами ажиотажа.

«У сборной Германии здесь будет открытая тренировка», — отвечали им.

И именно в этот момент становилось понятно, что чемпионат мира по-настоящему пришёл в Россию. Вряд ли жители Ватутинок могли когда-нибудь предположить, что в их родном населённом пункте будут тренироваться Мануэль Нойер, Месут Озил, Матс Хуммельс и Тони Кроос. Здесь для бундесманншафт создали все необходимые для работы условия.

И уже на следующий день после прилёта в Россию действующие чемпионы мира провели открытую тренировку на базе, которую в обычное время занимает московский ЦСКА. Занятие вызвало у любителей футбола немалый ажиотаж. На трибунах было детей с немецкими флагами и соответствующими триколорами на щеках. Выяснилось, что все учатся в Москве в специальной немецкой школе. В это утро они превратились в настоящих звёзд. Дети регулярно раздавали интервью и громко поддерживали свою команду.

Немало приехало на стадион и любителей футбола из России. Например, Максим не только посетил тренировку сам, но и привёл на стадион своего дедушку.

«Внук захотел поехать на тренировку. Подумали, почему бы и нет? Все-таки немцы — действующие чемпионы мира и держат марку. Когда ещё в следующий раз увидим их в деле», — объяснил мужчина.

Внук тем временем скромно признаётся, что считает лучшим игроком бундестим полузащитника Леона Горецку. А вот сборную России в сборную России оба не верят

«Нашей команде будет очень тяжело. Посмотрите, что было в матчах с Австрией и Турцией», — в сердцах бросил мужчина и отправился на трибуну вслед за внуком.

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв

© Axel Schmidt / Reuters

Посетил открытую тренировку немцев и старший сын певицы Полины Гагарины — 10-летний Андрей. На базу он приехал вместе с отцом и ответил на пару вопросов RT.

«Пришли поддержать Германию. Это очень классная команда. Но не знаю, буду ли болеть за неё на самом чемпионате мира. Россия всё равно чемпион», — сказал мальчик.

А многих девушек привлекла на тренировку фигура главного тренера бундесманншафт Йоахима Лёва.

«Я работаю в немецкой компании и приехала сюда с коллегами. Поэтому, конечно, я буду поддерживать немцев. Это сильная команда, и интересно будет за ней последить. А персонально я всегда болела за Йоахима Лёва», — рассказала болельщица Екатерина.

Двусторонки от чемпионов и травма Дракслера

Открытая тренировка была назначена на 11 часов утра, но началась чуть позже. Юные болельщики немецкой сборной в ожидании выхода футболистов принялись даже в шутку фехтовать древками флагов.

Первым на газоне базы в Ватутинках появился Йоахим Лёв, а следом показались его помощники. Тем временем действующие игроки готовились к занятию в тренажёрном зале. Их долгожданное появление вызвало бурную реакцию со стороны зрителей. Счастливые дети громко приветствовали своих кумиров и создали шумовую поддержку, которой могли позавидовать многие фанаты.

Защитник сборной Германии по футболу Матс Хуммельс

© Axel Schmidt / Reuters

Тренировочная же программа футболистов не изобиловала нововведениями. Сперва они аккуратно выполняли передачи, затем принялись разыгрывать различного размера квадраты. Тем временем вратари разминались отдельно. Наибольшая порция аплодисментов досталась Мануэлю Нойеру, который лишь в начале июня вернулся на поле спустя восемь месяцев простоя.

По действиям голкипера «Баварии» не было заметно, что его что-то беспокоит. Вратарь совершал прыжки по углам и в фирменном стиле смело играл на выходах.

В конце занятия футболисты немецкой сборной разделились на три команды и играли на две трети поля. Собравшиеся на трибунах болельщики эмоционально реагировали на каждое их удачное действие, как будто это был официальный матч. Да и немцы действовали с полной выкладкой и не жалели друг друга. В одном из эпизодов болезненный ушиб получил Юлиан Дракслер. К счастью, его повреждение оказалось несерьёзным, и после заморозки он смог продолжить занятие.

Борьба за автографы

После окончания тренировки стартовала та часть мероприятия, которую так ждал в том числе 10-летний сын Полины Гагариной — раздача автографов. Дети помчались к выходу с поля и чуть было не снесли специальные заграждения. Однако попадались среди детворы и взрослые мужчины, которые так же искренне радовались автографам звёзд немецкой команды.

Для некоторых из них коллекционирование подписей кумиров давно превратилось в хобби. Во время тренировки один юный любитель спорта показал журналистам мяч, который был сплошь покрыт автографами звёзд мирового футбола. Один из них принадлежал форварду национальной команды Аргентины Лионелю Месси.

«Расписался после товарищеского матча с Россией», — объяснил молодой человек.

Кому-то автограф игрока может показаться бессмысленной вещью, но некоторых он может сделать по-настоящему счастливыми. И футболисты немецкой сборной в это утро изо всех сил старались принести радость российским болельщикам. Марко Ройс, Матс Хуммельс, Мануэль Нойер и другие звёзды бундестим терпеливо оставляли свои росписи и фотографировались с поклонниками.

Два друга Саша и Серёжа собрали на своих билетах на открытую тренировку росписи Ройса, Хуммельса и Нойера — набор, внушающий уважение. А семилетний Тимофей с гордостью демонстрировал автограф Тимо Вернера.

«Это один из моих самых любимых футболистов. Ещё хотелось взять автограф у Юлиана Дракслера. За кого буду болеть? За Россию и за Германию», — признался мальчик и довольный побежал вслед за дедушкой.