Изучение русского, пропущенный медовый месяц и авансы Головину: до ЧМ по футболу в России осталось два дня

Неймар и Месут Озил продемонстрировали знание русского языка, французские СМИ отметили мастерство Александра Головина, сборная Бразилии необычным способом поздравила Филиппе Коутиньо с днём рождения, а защитник австралийской команды Джошуа Рисдон рассказал, что ради чемпионата мира по футболу в России отказался от медового месяца. О главных новостях ЧМ за два дня до его начала — в материале RT.

Мучное поздравление

Филиппе Коутиньо надолго запомнит свой 26-й день рождения. И не только из-за того, что он пришёлся на время подготовки к чемпионату мира в России. На открытой тренировке в Сочи ничего не подозревавшего бразильца атаковали его же партнёры, забросав его яйцами с мукой и облив водой. Всё это происходило на глазах болельщиков.

Неймар поздравил с днём рождения партнёров по команде, закидав их куриным яйцами и мукой https://t.co/fJ9BlNYJDtpic.twitter.com/SRWfTPLxIU — RT на русском (@RT_russian) 12 июня 2018 г.

Позднее форвард ПСЖ и сборной Бразилии лично поздравил партнёра и рассказал об этом в Instagram, опубликовав совместное фото и надпись «С днём рождения» на русском языке.

Озил и русская культура

Свои знания русского языка также продемонстрировал действующий чемпион мира из сборной Германии Месут Озил. Не сходя с трапа самолёта, полузащитник обратился к своим поклонникам в Instagram, для которых чтение кириллицы наверняка представляет определённую сложность.

«Приехал в Россию. Я не только с нетерпением жду начала игр, но и того, чтобы узнать страну, её людей и культуру, — это часть каждого чемпионата мира», — написал Озил без единой ошибки.

Находчивый журналист

Чемпионат мира собирает носителей десятков языков, и всем гостям турнира нужно как-то преодолевать языковой барьер. Хороший способ, как это сделать, продемонстрировал журналист из Испании.

Он пришёл на пресс-конференцию лидера французской сборной Антуана Гризманна, на которой было разрешено задавать вопросы только на родном языке игрока. Корреспондент не растерялся и задал вопрос на испанском, но к микрофону поднёс голосового переводчика у себя на телефоне. Правда, ответа на свой вопрос о будущем Гризманна в «Атлетико» журналист не дождался — ведущий пресс-конференции не позволил рассмеявшемуся футболисту говорить об этом.

Травма Мбаппе

Тренировка сборной Франции в подмосковной Истре не была такой же весёлой, как у бразильцев. Посреди занятия произошло столкновение между Адилем Рами и Килианом Мбаппе, в результате чего один из самых талантливых молодых форвардов мира покинул поле. Болельщики забеспокоились, сможет ли теперь 19-летний нападающий сыграть на чемпионате мира. Но через пару часов Мбаппе сам же обратился к фанатам и успокоил их.

«Я в порядке. Это просто ушиб, так что ничего страшного. Тем не менее спасибо за ваши сообщения со словами поддержки. И оставьте в покое моего друга Рами, он сделал это не специально», — написал француз.

Je vais bien, c’est juste un coup donc ce n’est pas grave mais merci pour vos messages 😜



PS: Et laissez mon ami @Rami13officiel c’était pas méchant 😘 pic.twitter.com/sygabBFXSd — Kylian Mbappé (@KMbappe) 12 июня 2018 г.

Депардье и водка

После этой радостной вести французские болельщики могут вновь затянуть песню, сочинённую в честь чемпионата мира по футболу. Во время тренировки своих кумиров фанаты распевали кричалку со словами: «Жерар Депардье, доставай водку, мы приехали выиграть у тебя дома!»

Актёр Депардье в 2013 году покинул Францию и обосновался в России. Официально он зарегистрирован в Саранске, где тоже пройдут матчи мундиаля.

Французские болельщики спели песню для Депардье на тренировке национальной сборной https://t.co/nEw4wIBz6tpic.twitter.com/8XCinjlQ9N — RT на русском (@RT_russian) 12 июня 2018 г.

Признание от Мариу

12 июня в стране отмечается День России, и об этом знал португальский игрок Жоао Мариу. Выступая перед журналистами, он не только отметил уровень тренировочной базы в Кратове, но и поздравил россиян с праздником.

«Очень бы хотелось отметить тренировочные условия в Кратове. Здесь прекрасная инфраструктура, и есть всё для подготовки к матчам чемпионата мира. Видно, что Россия проделала огромную работу в подготовке к мировому первенству, и это здорово. Россия всегда славилась гостеприимностью и широкой душой. Россияне — очень добрый и отзывчивый народ. Я в курсе, что сегодня большой праздник для страны, поэтому, пользуясь случаем, хотел бы поздравить россиян с Днём России и пожелать только самого наилучшего», — цитирует Мариу ТАСС.

Выходной в честь мундиаля

Вполне возможно, что вслед за Днём России россиян будет ждать ещё один выходной. Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв предложил на законодательном уровне освободить россиян от работы в дни матчей национальной команды.

«Хотим, чтобы дни игр сборной России на ЧМ-2018 либо стали полностью выходными, либо людям разрешили бы пораньше уходить с работы. Инициатива не коснётся служб, которые должны быть постоянно на посту. Предложение поддержали в мэриях Москвы, Сочи и в профильном комитете Госдумы. Рад, что региональные власти нас поддержали. Думаю, что завтра последует положительное решение правительства. Очень на это надеемся», — сказал Свищёв «Спорт-Экспрессу».

Футбол вместо медового месяца

Игроку сборной Австралии Джошуа Рисдону сейчас не до отдыха — он продолжает подготовку к чемпионату мира. А ведь если бы не турнир, то сейчас бы он проводил медовый месяц с женой, с которой обручился совсем недавно.

«Мы перед свадьбой знали о том, что нас ждёт. Пришлось отложить медовый месяц. Но если и есть что-то важнее его, то это чемпионат мира. Жена поддержала меня. После свадьбы я полностью посвятил себя подготовке к мундиалю. Уже после турнира проведём вместе с моей любимой пару недель», — сказал РИА Новости Рисдон.

«Реал» вместо сборной

Наставнику испанской команды Хулену Лопетеги будет некогда отдыхать после мундиаля. За два дня до начала турнира он неожиданно объявил, что покинет сборную и станет новым главным тренером «Реала» вместо ушедшего в отставку Зинедина Зидана. Королевская испанская футбольная федерация подтвердила, что получит денежную компенсацию от клуба за расторжение контракта со специалистом.

Этот переход удивил многих болельщиков хотя бы потому, что сам Лопетеги долгое время играл за «Барселону» и не скрывает, что ему нравится Лионель Месси.

Головин в списке

Российский футболист Александр Головин удостоился попадания в список лучших молодых игроков по версии французского издания Le Monde. 22-летний полузащитник оказался в компании испанца Марко Асенсио, мексиканца Ирвинга Лосано, португальца Гонсалу Гедеша, марокканца Амина Арита, аргентинца Кристиана Павона и иранца Алирезы Яханбакша. Французские журналисты выделили у Головина хороший контроль мяча и сильный удар.

Первый арбитр для России

Через два дня Головин будет оправдывать возложенные на него надежды под чутким надзором Нестора Питаны. Аргентинский судья первым получил назначение на матч чемпионата мира и обслужит игру России с Саудовской Аравией.

За плечами рефери, которому скоро исполнится 43 года, множество матчей на клубном уровне. Также он работал на предыдущем чемпионате мира в Бразилии и уже судил российскую сборную. Четыре года назад Питана показал Олегу Шатову жёлтую карточку в матче с Южной Кореей, а соперников предупредил о нарушении правил три раза.