Открытая тренировка сборной Франции по футболу за два дня до начала чемпионата мира в России прошла с аншлагом. Одни болельщики ради этого события преодолели 6 тыс. км, другие забирались на крыши домов вокруг маленького стадиона «Глебовец». Французские фанаты подбадривали своих кумиров шуточной песней про Жерара Депардье. Однако подготовка французов к чемпионату мира не была гладкой — занятие преждевременно покинул юный форвард Килиан Мбаппе.

Привычная жизнь Подмосковья постепенно приобретает новый ритм. Во вторник вечером большой футбол пришёл в Истру. На ближайшее время эта часть карты Московского региона окрашена в синий, белый и красный цвета.

Открытая тренировка сборной Франции, как и занятия Португалии и Аргентины ранее, вызвала повышенный ажиотаж. Попасть на трибуны небольшого стадиона «Глебовец» было не так-то просто. Заветные билеты от Федерации футбола Франции доставались лишь избранным: в основном болельщикам, прибывшим из Парижа, а уже затем воспитанникам местных спортшкол.

Так что для того, чтобы увидеть звёзд трёхцветных, приходилось идти на хитрости. Кто-то находил зазоры в глухом ограждении, а кто-то забирался на крыши близлежащих домов, вооружившись телефонами и фотоаппаратами.

RT

На трибунах тем временем уже вовсю звучали знаменитая «Марсельеза» и песни, специально подготовленные для чемпионата мира в России.

«Жерар Депардье, доставай водку, мы приехали за победой», — заводили трибуну представители главной фан-группы гостей «Неудержимые французы».

«Жерар Депардье, доставай водку, мы приехали за победой»: сборная Франции провела открытую тренировку для болельщиков

Часть из них прибыли в Россию за счёт местной федерации футбола. Трёхдневный путь на автобусе не испортил хорошего настроения. Болельщики уверены: Франция выиграет этот чемпионат, а сам турнир пройдёт на высоком уровне. Сравнивая организацию Евро-2016 во Франции и ЧМ-2018 в России, сами представители синих отдают предпочтение гостевому турниру.

«Да, во время Евро были беспорядки. Уверен, здесь такого не будет. Мы видим, какие меры безопасности принимаются в России. Если что и произойдёт, всё будет тут же урегулировано», — сказал представитель «Неудержимых» Александр.

Уверенные в собственной безопасности французские фанаты уже активно планируют свой отдых в России. Они намерены отметить первый матч своей команды в Казани товарищеской встречей с болельщиками из Австралии, а также найти поклонников сборной Франции среди русских любителей футбола.

RT

Такие нашлись уже в Истре. Екатерина и Анна из Красноярска быстро смешались с толпой в синих майках. Девушки принесли на тренировку команды самодельные плакаты, адресованные любимому футболисту — нападающему мадридского «Атлетико» Антуану Гризманну.

«Мы рисовали их в электричке, пока ехали сюда. Испачкались краской, но всё равно очень рады попасть на эту тренировку. Здесь написано: «6000 км из Сибири, чтобы пожелать удачи тебе и твоей команде». Не думаем, что удастся пообщаться с ним, но хотя бы так передадим своё пожелание», — признались болельщицы.

Пока французская часть стадиона тренировала голосовые связки, российские зрители на именитых гостей смотрели, затаив дыхание. Истринские мальчишки шёпотом обсуждали технику Поля Погба и мечтали, что такого игрока когда-нибудь возьмут в сборную России.

«Посмотри, какой он быстрый! Вот бы нам такого! Хотя бы на полгодика», — комментировали они действия хавбека «Манчестер Юнайтед».

Безусловно, тактические тайны и матчевые заготовки Дидье Дешам демонстрировать собравшимся не стал. После активной разминки сборная Франции провела двухстороннюю игру и порадовала зрителей отработкой 11-метровых ударов, после чего поаплодировала зрителям и покинула стадион.

Раньше времени это пришлось сделать одному из самых ярких футболистов французской сборной — Килиану Мбаппе. Он столкнулся с Адилем Рами в игровом эпизоде и получил травму. 19-летний форвард покинул поле, и возникли опасения, что он не сыграет на чемпионате мира. Но вскоре сам игрок в Twitter успокоил болельщиков.

«Я в порядке. Это просто ушиб, так что ничего страшного. Тем не менее спасибо за ваши сообщения со словами поддержки. И оставьте в покое моего друга Рами, он сделал это не специально», — написал Мбаппе.