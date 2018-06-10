Портрет Роналду, прибытие Салаха в Грозный и травма Жиру: до ЧМ по футболу в России осталось четыре дня

Криштиану Роналду во время открытой тренировки сборной Португалии в Подмосковье подарили его портрет, Мохаммед Салах прибыл с командой Египта в Грозный и пообщался с Рамзаном Кадыровым, а игрок сборной Франции Оливье Жиру травмировал голову в товарищеском матче с США. Кроме того, рейтинг ФИФА после турнира в России будет изменён. О главных новостях ЧМ за четыре дня до начала турнира — в материале RT.

Картина для Роналду

9 июня в Россию для участия в чемпионате мира по футболу прибыла национальная команда Португалии. Действующие чемпионы Европы обосновались на базе в подмосковном Кратове, а на следующий день провели открытую тренировку.

Неудивительно, что внимание фанатов было приковано к главной звезде команды. Накануне Криштиану Роналду попробовал на вкус каравай, а сегодня получил в подарок картину. Полотно нападающему «Реала» презентовал московский художник Андрей Шатилов. На нём футболист изображён на фоне города Саранска, в котором пройдёт матч группового этапа мундиаля между сборными Португалии и Ирана.

РИА Новости

Приезд в Грозный

Португальская команда уже успела обосноваться в России, но большинство сборных пока только прибывают в страну — хозяйку первенства планеты. Субботним утром на мундиаль приехали австралийцы и марокканцы. При этом африканская команда продолжит подготовку к турниру в Воронеже, а соккеруз — в Казани. Проживать подопечные Берта ван Марвейка будут на базе действующего обладателя Кубка Гагарина по хоккею — «Ак Барса».

وصول بعثة المنتخب الوطني إلى مطار جروزني بسلامة الله pic.twitter.com/duAbd0KP4J — EFA.eg (@EFA) 10 июня 2018 г.

Однако самым важным для российских болельщиков стало прибытие в страну будущего соперника по групповому этапу — сборной Египта. Африканский коллектив во главе со своим лидером Мохаммедом Салахом прилетел в Грозный, где будет тренироваться в преддверии мундиаля. Гостей турнира поприветствовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Грозный радушно и торжественно встретил гостей. На всём пути следования команды на огромных щитах изображены слова приветствия. Добро пожаловать в Россию!» — написал Кадыров на своей странице в Telegram.

استقبال بعثة المنتخب الوطني لدى وصولها فندق لوكال مقر اقامة البعثة طوال فترة اقامتها بجروزني pic.twitter.com/ca9WuWCD2c — EFA.eg (@EFA) 10 июня 2018 г.

Египтяне провели открытую тренировку в Грозном. Салах не занимался в общей группе, но всё-таки показался перед российскими зрителями, а журналистам рассказал, что чувствует себя после травмы всё лучше и лучше, но решение об участии в первом матче с Уругваем пока не принято.

Травма без последствий

Если Салах проходит восстановление после повреждения плеча, которое он получил в финале Лиги чемпионов с «Реалом», то форвард сборной Франции Оливье Жиру травмировал голову. В контрольном матче с национальной командой США нападающий «Челси» столкнулся с защитником Мэттью Миазгой и был вынужден покинуть поле.

#FRAUSA

Giroud, la tête en sang et secoué, cède sa place à Dembélé.

Il a pris les poings du gardien adverse dans la tête sur un corner#AFPpic.twitter.com/Ob5eYJNF0a — AFP Sports (@AFPSport) 9 июня 2018 г.

К счастью, обследование не выявило у Жиру серьёзных повреждений. Нападающему наложили шесть швов, но его участию в турнире ничего не угрожает.

«Нет причин беспокоиться по поводу участия Жиру в чемпионате мира. У него только рассечение. Он будет в порядке», — приводит AFP слова наставника французской сборной Дидье Дешама.

Спасение журналистки

При этом травмы рискуют получить не только футболисты, но и представители СМИ. Так, журналистка Сильвия Декьерт могла бы составить компанию Жиру, если бы не реакция и самоотверженность защитника сборной Польши Михала Паздана. Во время интервью на неё чуть не упала стойка с освещением, однако спортсмен ловким движением ноги удержал оборудование.

За это футболист получил прозвище Кунг-фу Паздан, а также благодарность от журналистки.

«У меня нет сомнений, что это лучший защитник страны», — написала Декьерт в Instagram.

Сравнение с легендой

Если польский защитник удостоился сравнения с героем мультфильма, то российский хавбек Александр Головин — с легендарным футболистом «Ювентуса» и обладателем «Золотого мяча» Павлом Недведом. О сходстве между спортсменами заявил главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера.

«Головин — прототип современного полузащитника. Он техничен и может сыграть на нескольких позициях, у него потенциал топ-футболиста. Если подумать, то, мне кажется, у него есть что-то общее с Павлом Недведом», — сказал итальянский специалист, ранее защищавший цвета «старой синьоры».

Каникулы в Уругвае

Для некоторых стран футбол является не просто увлечением или игрой, а смыслом жизни. Этот тезис решили доказать в Католическом университете Уругвая. Один из самых крупных вузов страны, в котором учатся более 10 тыс. студентов, приостановит свою работу на время выступления национальной команды на чемпионате мира.

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«Это можно считать доказательством того, что спорт — и особенно футбол — является тем, что определяет нас как жителей Уругвая. Он также имеет свойство создавать чувство единения, которое так редко в наши дни», — говорится в письме университета, которое приводит TyC Sports.

Кстати, сборная Уругвая тоже благополучно добралась до России и приземлилась в Нижнем Новгороде, где расположена тренировочная база команды.

Матч дня

10 июня состоялся всего один товарищеский матч с участием квалифицированной на чемпионат мира команды — Бразилия встречалась с Австрией в Вене. До этого австрийцы обыгрывали Россию и Германию, но перед пятикратными чемпионами мира устоять не смогли. Габриэл Жезус, Неймар и Филиппе Коутиньо последовательно забили по мячу в ворота соперников.

Неймар оформил свой 55-й гол в составе национальной команды и теперь делит третье место в списке лучших бомбардиров вместе с Ромарио. Чтобы добраться до великого Пеле, форварду ПСЖ нужно забить ещё 22 мяча.

Открытие фестиваля

У московских любителей футбола теперь есть место, где можно собраться во время чемпионата мира. На Воробьёвых горах у главного здания МГУ состоялось открытие Фестиваля болельщиков. В официальной церемонии приняли участие чемпион мира 1998 года Марсель Десайи и лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков. Нападающий вынес на сцену кубок победителя чемпионата мира, который чуть больше чем через месяц достанется одной из сборных.

Пока Кубок мира разрешено трогать только в перчатках 🤲🏆 pic.twitter.com/kFdLMtAU8N — Сборная России (@TeamRussia) 10 июня 2018 г.

Реформы футбола

В Москве состоялось заседание совета Международной федерации футбола — главного управляющего органа ФИФА. По его итогам было объявлено, что существующий сейчас рейтинг сборных претерпит изменения сразу же после чемпионата мира по футболу в России. Как заявил президент ФИФА Джанни Инфантино, новая система станет более справедливой и будет лучше отражать расстановку сил в мировом футболе. В нынешнем рейтинге сборная России занимает лишь 70-е место, так как последние два года она участвовала только в товарищеских матчах, в которых можно набрать очень мало зачётных очков.

Также совет ФИФА окончательно утвердил двух кандидатов на проведение чемпионата мира в 2026 году. Марокко будет противостоять совместной заявке Канады, США и Мексики. Выборы пройдут в рамках конгресса ФИФА, который состоится 13 июня в Москве.