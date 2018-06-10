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Гол Неймара помог Бразилии разгромить Австрию в контрольном матче перед ЧМ-2018

10 июня 2018, 19:02
Гол Неймара помог Бразилии разгромить Австрию в контрольном матче перед ЧМ-2018
/ Reuters

Сборная Бразилии по футболу одержала победу над национальной командой Австрии в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года в России.

Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу южноамериканской команды.

Победу сборной Бразилии принесли голы Габриэла Жезуса, Неймара и Фелипе Коутиньо.

Соперниками сборной Бразилии на чемпионате мира в России станут команды Швейцарии, Коста-Рики и Сербии. Австрийцы не сумели пробиться в финальную часть мундиаля.

Ранее сообщалось, что визит Пеле в МГУ перед ЧМ-2018 отменён из-за проблем со здоровьем.


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