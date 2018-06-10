Приезд министра и возвращение Жиркова: как прошла тренировка сборной России перед ЧМ-2018

Сборная России по футболу провела очередную тренировку в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира. Спортсмены работали в полном составе, в общую группу вернулся полузащитник Юрий Жирков, который накануне досрочно покинул поле. Кроме того, базу в Новогорске посетил министр спорта России Павел Колобков, а после занятия на вопросы журналистов ответили защитник Сергей Игнашевич и врач Эдуард Безуглов.

После открытой тренировки, которую посетили свыше 5 тыс. болельщиков, сборная России провела обычное занятие на базе в подмосковном Новогорске. В этот раз погода оказалась неблагоприятной — спортсменам пришлось работать под дождём. Команда занималась в полном составе, также в общую группу вернулся Юрий Жирков, который накануне был вынужден раньше времени покинуть поле.

Подопечные Станислава Черчесова много работали с мячом, упражняясь как в ударах по воротам, так и в технике паса. В ходе выполнения традиционного упражнения «квадрат» защитнику Фёдору Кудряшову пришлось изрядно постараться, чтобы отобрать мяч у Фёдора Смолова и Артёма Дзюбы.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и министр спорта Павел Колобков

РИА Новости

Главным событием тренировки стал приезд министра спорта России Павла Колобкова. Спортивный чиновник понаблюдал за работой футболистов с тренерского мостика, а затем пообщался с врачом команды Эдуардом Безугловым. Министр много улыбался — судя по всему, он был доволен ходом подготовки к мундиалю.

«Не обращали внимания на то, кто стоит на бровке»

После тренировки на вопросы журналистов ответил самый опытный игрок национальной команды России Сергей Игнашевич. Защитник рассказал, как на футболистов повлияло присутствие на тренерском мостике Павла Колобкова, а также прокомментировал функциональное состояние сборной.

— Чем подготовка к чемпионату мира отличается от тренировок в преддверии других турниров?

— Ничем. Мы одинаково хорошо выполняем свою работу. Сейчас потренировался, немного устал, займусь восстановлением. Тренировка прошла в обычном режиме, она была на скоростно-силовую выносливость. Было много единоборств, ударов, подкатов и эмоций.

— На футболистах сказалось присутствие на тренировке министра спорта Павла Колобкова?

— Мы не обращали внимания на то, кто стоит на бровке. Вчера было интересно, ведь на занятии присутствовали болельщики. Думаю, что эмоции у игроков зашкаливали. Но сегодня была более тяжёлая тренировка. В игре ко мне простые требования: отнять мяч, отдать передачу партнёру, подстраховать, сделать первый пас и помочь команде. Сейчас я сосредоточен только на этом.

— В последних контрольных матчах сборная России перешла на игру в два центральных защитника, при этом два года она действовала с тремя футболистами в центре обороны. С чем это связано?

— Контрольные матчи для того и существуют, чтобы главный тренер мог экспериментировать. Он может пробовать разные схемы, должен делать замены: одну, две, три, если можно — пять. Задача футболиста — заниматься, а тренер должен искать лучший вариант. Что у нас получится — увидим в первой встрече мундиаля.

— Некоторые футболисты отмечали, что причиной неудачной игры с Австрией стала усталость после тяжёлых тренировок. В матче с Турцией чувствовали себя лучше?

— Перед поединком с Австрией мы активно работали над физикой и в матче с Турцией уже чувствовали себя лучше, чем в предыдущей встрече. Надеюсь, на матче с Саудовской Аравией мы будем находиться в идеальном состоянии. Мы концентрируемся только на своей подготовке, не думаем о чемпионате мира и о том, какую роль он сыграет для нашей страны.

— Не хотели бы обменяться футболками с 45-летним вратарём национальной команды Египта Эссамом Эль-Хаддари?

— Не знаю. Пользуясь случаем, передаю ему привет. Он профессионал и хороший футболист, если играет в таком возрасте.

«После ЧМ будете восторженно говорить об игре сборной России»

Помимо Игнашевича с представителями СМИ пообщался врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов. Он рассказал о физическом состоянии спортсменов, критике со стороны журналистов и требованиях Черчесова.

— Как оцениваете состояние футболистов сборной России в преддверии старта чемпионата мира?

— Главная цель любой команды перед крупным турниром — набрать физические кондиции. Наши тесты показывают, что они улучшаются с каждым днём. Уже сами ребята говорят, что появляется так называемая лёгкость в ногах. Всё движется в правильном направлении, остаётся только реализовать это на поле.

— За результаты в последних матчах футболисты сборной России были подвергнуты солидной критике. Вы, как врач, принимаете эти слова на свой счёт?

— Критику в прессе мы видим и читаем. Мне это неприятно. Мы выполняем общую работу. Если бы ваших коллег сильно и, на ваш взгляд, несправедливо критиковали, вам бы это не понравилось. Я такой же человек, как и вы, мне тоже не по себе. Но, вероятно, журналистам виднее. Вы специалисты. Мы же ничего не пропускаем, стараемся делать какие-то выводы.

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— В свете такого отношения со стороны журналистов игрокам не требуется оказание психологической помощи?

— Все спортсмены — взрослые люди, не первый год в футболе. Тренеры ведут индивидуальную работу, ребята общаются друг с другом и с нами тоже. Я думаю, что это не первая ситуация, когда какого-то конкретного спортсмена критикуют — без этого не обойтись. Уверен, что после чемпионата мира подобных заявлений не будет и вы все, надеюсь, будете восторженно говорить об игре нашей команды.

— Вы успели поработать не с одним главным тренером национальной команды. Чем отличаются их задачи?

— Сборная России по футболу — это давно сложившийся коллектив. Требования в нём у всех одинаковые. У меня не было проблем ни с одним тренером сборной. Скандалов, о которых бы никто не знал, не происходило.

— Что именно требует от своих подопечных Станислав Черчесов?

— В его запросах нет чего-либо запредельного — это профессионализм, чёткое выполнение распорядка дня и требований. Если тренер сказал, значит надо выполнить. При этом надо прислушиваться к мнению врачей. Самим футболистам также необходимо давать высказаться. Иногда происходит коррекция, ведь сборная — это пластичный организм, в котором всё меняется. Есть нюансы, которые появляются в процессе занятий, и тренерский штаб на них оперативно реагирует.