Приезд министра и возвращение Жиркова: как прошла тренировка сборной России перед ЧМ-2018

Сборная России по футболу провела очередную тренировку в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира. Спортсмены работали в полном составе, в общую группу вернулся полузащитник Юрий Жирков, который накануне досрочно покинул поле. Кроме того, базу в Новогорске посетил министр спорта России Павел Колобков, а после занятия на вопросы журналистов ответили защитник Сергей Игнашевич и врач Эдуард Безуглов.
После открытой тренировки, которую посетили свыше 5 тыс. болельщиков, сборная России провела обычное занятие на базе в подмосковном Новогорске. В этот раз погода оказалась неблагоприятной — спортсменам пришлось работать под дождём. Команда занималась в полном составе, также в общую группу вернулся Юрий Жирков, который накануне был вынужден раньше времени покинуть поле.
Подопечные Станислава Черчесова много работали с мячом, упражняясь как в ударах по воротам, так и в технике паса. В ходе выполнения традиционного упражнения «квадрат» защитнику Фёдору Кудряшову пришлось изрядно постараться, чтобы отобрать мяч у Фёдора Смолова и Артёма Дзюбы.
Главным событием тренировки стал приезд министра спорта России Павла Колобкова. Спортивный чиновник понаблюдал за работой футболистов с тренерского мостика, а затем пообщался с врачом команды Эдуардом Безугловым. Министр много улыбался — судя по всему, он был доволен ходом подготовки к мундиалю.
После тренировки на вопросы журналистов ответил самый опытный игрок национальной команды России Сергей Игнашевич. Защитник рассказал, как на футболистов повлияло присутствие на тренерском мостике Павла Колобкова, а также прокомментировал функциональное состояние сборной.
— Чем подготовка к чемпионату мира отличается от тренировок в преддверии других турниров?
— Ничем. Мы одинаково хорошо выполняем свою работу. Сейчас потренировался, немного устал, займусь восстановлением. Тренировка прошла в обычном режиме, она была на скоростно-силовую выносливость. Было много единоборств, ударов, подкатов и эмоций.
— На футболистах сказалось присутствие на тренировке министра спорта Павла Колобкова?
— Мы не обращали внимания на то, кто стоит на бровке. Вчера было интересно, ведь на занятии присутствовали болельщики. Думаю, что эмоции у игроков зашкаливали. Но сегодня была более тяжёлая тренировка. В игре ко мне простые требования: отнять мяч, отдать передачу партнёру, подстраховать, сделать первый пас и помочь команде. Сейчас я сосредоточен только на этом.
— В последних контрольных матчах сборная России перешла на игру в два центральных защитника, при этом два года она действовала с тремя футболистами в центре обороны. С чем это связано?
— Контрольные матчи для того и существуют, чтобы главный тренер мог экспериментировать. Он может пробовать разные схемы, должен делать замены: одну, две, три, если можно — пять. Задача футболиста — заниматься, а тренер должен искать лучший вариант. Что у нас получится — увидим в первой встрече мундиаля.
— Некоторые футболисты отмечали, что причиной неудачной игры с Австрией стала усталость после тяжёлых тренировок. В матче с Турцией чувствовали себя лучше?
— Перед поединком с Австрией мы активно работали над физикой и в матче с Турцией уже чувствовали себя лучше, чем в предыдущей встрече. Надеюсь, на матче с Саудовской Аравией мы будем находиться в идеальном состоянии. Мы концентрируемся только на своей подготовке, не думаем о чемпионате мира и о том, какую роль он сыграет для нашей страны.
Тренировка вот-вот начнется! pic.twitter.com/xDbvS7KSGK— Сборная России (@TeamRussia) 10 июня 2018 г.
— Не хотели бы обменяться футболками с 45-летним вратарём национальной команды Египта Эссамом Эль-Хаддари?
— Не знаю. Пользуясь случаем, передаю ему привет. Он профессионал и хороший футболист, если играет в таком возрасте.
Помимо Игнашевича с представителями СМИ пообщался врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов. Он рассказал о физическом состоянии спортсменов, критике со стороны журналистов и требованиях Черчесова.
— Как оцениваете состояние футболистов сборной России в преддверии старта чемпионата мира?
— Главная цель любой команды перед крупным турниром — набрать физические кондиции. Наши тесты показывают, что они улучшаются с каждым днём. Уже сами ребята говорят, что появляется так называемая лёгкость в ногах. Всё движется в правильном направлении, остаётся только реализовать это на поле.
— За результаты в последних матчах футболисты сборной России были подвергнуты солидной критике. Вы, как врач, принимаете эти слова на свой счёт?
— Критику в прессе мы видим и читаем. Мне это неприятно. Мы выполняем общую работу. Если бы ваших коллег сильно и, на ваш взгляд, несправедливо критиковали, вам бы это не понравилось. Я такой же человек, как и вы, мне тоже не по себе. Но, вероятно, журналистам виднее. Вы специалисты. Мы же ничего не пропускаем, стараемся делать какие-то выводы.
— В свете такого отношения со стороны журналистов игрокам не требуется оказание психологической помощи?
— Все спортсмены — взрослые люди, не первый год в футболе. Тренеры ведут индивидуальную работу, ребята общаются друг с другом и с нами тоже. Я думаю, что это не первая ситуация, когда какого-то конкретного спортсмена критикуют — без этого не обойтись. Уверен, что после чемпионата мира подобных заявлений не будет и вы все, надеюсь, будете восторженно говорить об игре нашей команды.
— Вы успели поработать не с одним главным тренером национальной команды. Чем отличаются их задачи?
— Сборная России по футболу — это давно сложившийся коллектив. Требования в нём у всех одинаковые. У меня не было проблем ни с одним тренером сборной. Скандалов, о которых бы никто не знал, не происходило.
— Что именно требует от своих подопечных Станислав Черчесов?
— В его запросах нет чего-либо запредельного — это профессионализм, чёткое выполнение распорядка дня и требований. Если тренер сказал, значит надо выполнить. При этом надо прислушиваться к мнению врачей. Самим футболистам также необходимо давать высказаться. Иногда происходит коррекция, ведь сборная — это пластичный организм, в котором всё меняется. Есть нюансы, которые появляются в процессе занятий, и тренерский штаб на них оперативно реагирует.