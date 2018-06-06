«На чемпионате мира сборная будет выглядеть лучше»: как в России отреагировали на ничью с Турцией в контрольном матче

Сборная России вправе рассчитывать на положительный результат в стартовом матче домашнего чемпионата мира по футболу с Саудовской Аравией. Такое мнение после контрольной встречи с Турцией выразил бывший наставник московского «Локомотива» Анатолий Бышовец. При этом бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов заявил, что команде по силам решить задачу по выходу в плей-офф мундиаля, а бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов отметил высокий процент реализации голевых моментов.

Во вторник, 5 июня, сборная России по футболу провела заключительный матч в преддверии домашнего чемпионата мира, а их соперником выступала национальная команда Турции. Подопечные Станислава Черчесова открыли счёт в матче усилиями Александра Самедова, но не смогли удержать добытое преимущество. Ошибкой российских защитников воспользовался форвард «Вольфсбурга» Юнус Маллы.

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В оставшееся время российские футболисты не смогли добиться победы и продлили свою безвыигрышную серию до семи матчей. Примечательно, что последний раз команда-хозяйка мундиаля подходила к турниру без единой победы в календарном году более 80 лет назад — в 1934 году. Тогда неудачи преследовали национальную команду Италии, однако это не помешало ей выиграть первенство планеты. То же самое, кстати, произошло и за четыре года до этого, в 1930-м, когда чемпионом стал Уругвай.

После матча с Турцией многие специалисты отметили прогресс в игре национальной команды России. Так, бывший наставник сборной Анатолий Бышовец выделил ряд положительных моментов в действиях коллектива Черчесова.

«По игре наша команда имела шансы на победу, но несогласованность в действиях обороны отняла их у нас. К матчу с Саудовской Аравией прослеживаются положительные сдвиги, команда имела нацеленность на атаку, и командная структура на ограничение действий соперника также присутствовала. Мне кажется, сегодня мы увидели тактику, которой будет придерживаться наша команда в стартовом матче, нам стоит рассчитывать на положительный результат», — цитирует Бышовца «Чемпионат».

При этом он также отметил, что тренерскому штабу национальной команды необходимо уделить особое внимание игре в нападении. По его мнению, в настоящее время состав сборной выглядит не до конца сбалансированным.

«Что касается атаки, то нам не удаётся найти сочетание игроков, которые бы смогли раскрывать возможности партнёров, создавать благоприятные условия для использования скорости, дриблинга и креативности. Тренерам есть над чем подумать, но в целом просматривается положительная тенденция. Победа над Саудовской Аравией сможет сбалансировать уровень наших игроков, а хорошая организация игры и единая воля создадут положительный фон для выхода нашей команды из группы», — добавил Бышовец.

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков выразил мнение, что на чемпионате мира сборная России будет показывать более красочный футбол, чем в контрольных встречах.

«Сборная готова, а насколько — мы узнаем только во время чемпионата мира. Что-то кардинально вряд ли можно исправить за такой короткий срок, оценки и мнения нужно будет выдавать только после матча с Уругваем. А так — я думаю, что сборная России на чемпионате мира будет выглядеть лучше, чем в контрольных матчах», — сказал Кержаков.

По мнению бывшего наставника казанского «Рубина» Рината Билялетдинова, по контрольным встречам тяжело делать выводы о силе национальной команды. Он обратил внимание, что на игру футболистов влияет множество факторов, такие как степень подготовки и физическая форма.

«Гадать на кофейной гуще — дело неблагодарное. Так я называю товарищеские матчи. По этим играм я не делаю выводов, независимо от результата. Набор формы — специфический процесс. Можно играть на свежести, проводя весёленькие, живенькие и лёгкие тренировки, а есть другой путь. Это выбор тренера. Всё зависит от подбора исполнителей: в каких они кондициях, какой квалификации. Гадать, какой состав будет играть, в каком состоянии будут футболисты, не хочется. Может быть, кому-то, кто готовится к матчу с Саудовской Аравией, дали отдохнуть. А может, они под нагрузками», — подчеркнул Билялетдинов.

При этом экс-наставник «СКА-Хабаровска» напомнил, что успех в товарищеских встречах не всегда гарантирует высокий результат на официальном турнире.

«Когда в 2012 году наша сборная обыграла итальянцев со счётом 3:0, причём в хорошем стиле, мы прыгали до небес и думали, что всех победим на чемпионате Европы. И что получилось в итоге? Товарищеский матч — не показатель.

Ничья — самый удачный результат: не расслабляет, не давит и не притупляет бдительность. Сейчас команда выходит из-под нагрузок и бережётся, чтобы не получить травму, поэтому играет медленнее, чем могла бы», — пояснил Билялетдинов.

По его мнению, тот факт, что сборная России отметилась лишь двумя забитыми мячами в последних четырёх встречах, не говорит об проблемах с игрой в нападении у коллектива.

«Отсутствие конструктива в атаке? Чтобы он был, нужно быстрее думать и исполнять задуманное. Здесь всё зависит от физической формы. Не думаю, что мы хитрим и чего-то не показываем. К тому же традиционно сборная относится к товарищеским матчам не так, как к официальным матчам, играя, как говорят болельщики, «товарняки». Отдохнут — и свеженькими, натренированными решат задачу в первых двух турах», — добавил специалист.

Футболист сборной России Роман Зобнин

Reuters

При этом экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов отметил, что у сборной России существует ряд проблем, над решением которых необходимо сосредоточиться в ближайшем будущем.

«По-моему, мы не очень готовы к чемпионату мира. Игра в атаке не радует. Нам не хватает выдумки. Реализация хорошая — первый удар в створ и сразу гол. Но нам не хватает баланса и идей в атакующих действиях», — считает Радимов.

По словам экс-капитана «Зенита», российским футболистам необходимо подойти к домашнему мундиалю предельно мотивированными.

«Вообще, мне понравилось интервью Акинфеева после Австрии про нагрузки. Мы сыграли плохо, надо быть объективным. За оставшиеся девять дней мы должны стать другой командой, особенно с точки зрения настроя. У нас должны гореть глаза. Мы должны прибавить как в коллективных действиях, так и в настрое», — отметил Радимов.

По мнению экс-футболиста московского «Динамо» Михаила Гершковича, выступление сборной России в товарищеских матчах оставило не самое лучшее впечатление. При этом он отметил, что в данный момент футболистам особенно нужна поддержка болельщиков.

«Ситуация тяжёлая, но будем надеяться, что атмосфера на первенстве мира даст возможность хоть за что-то зацепиться. Но пока всё сложно. Трудно сказать, каковы у России возможности прибавить к началу чемпионата мира. Для этого нужно находиться внутри коллектива. В любом случае будем надеяться на лучшее и верить в игроков и в Черчесова», — приводят слова Гершковича «Известия».

Ещё менее позитивным в своих оценках был известный российские телекомментатор Дмитрий Губерниев. По его мнению, за девять дней до чемпионата мира игра сборной России оставляет желать лучшего.

«Итак, друзья мои, Россия — Турция — 1:1! Семь матчей без побед! Хорошо, что нам не надо ехать на чемпионат мира. И уезжать обратно не надо. Мы дойдём пешком. И уйдём пешком. И всё же надеюсь на футболистов и уповаю! А вы? Пока футбол нашей сборной похож на майонез!» — написал Губерниев на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

При этом ещё более категорично о перспективах подопечных Черчесова высказался экс-нападающий московского «Спартака» Валерий Рейнгольд. Особой критики удостоилась защитная линия национальной команды.

«У нас нет защитников, хорошо хоть Игнашевич согласился. Откровенно говоря, сборная играет как на качелях. Я ничего не увидел позитивного, хотя на пресс–конференции Черчесов нас уверял в том, что мы за неделю подойдём к игре готовыми. К сожалению, никто ничего не показал! За две игры мы два раза ударили по воротам и забили один мяч… Это всё объясняет», — цитирует Рейнгольда «Чемпионат».

Однако вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин призвал болельщиков оказать национальной команде поддержку, а не впадать в панику.

«Давайте хотя бы морально обретём внутреннюю уверенность и поможем нашей команде. Понимаю, что каждому болельщику хочется видеть результат уже сейчас, но он будет заметен на чемпионате мира. Поэтому надо спокойно к нему готовиться, морально помогать и не раскачивать ту лодку, которая плывет к началу чемпионата мира», — приводит слова Анохина «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что сам хочет видеть успехи сборной России в каждом матче, но при этом не сомневается в успешном выступлении на домашнем чемпионате мира.

«Конечно, я хочу побед, но хочу напомнить, что идёт процесс подготовки к серьёзному турниру, который будет краткосрочным, и каждая команда может в нём преподнести сюрприз, в том числе и наша сборная России. Я не раз уже говорил, что не сомневаюсь в выходе России из группы», — добавил Анохин.