Гол Самедова, активный прессинг и аншлаг на трибунах: что нужно знать о последнем матче сборной России перед ЧМ-2018

Сборная России по футболу сыграла вничью с национальной командой Турции в последнем контрольном матче перед чемпионатом мира. Подопечные Станислава Черчесова открыли счёт благодаря точному удару Александра Самедова, однако после перерыва в одной из контратак гости восстановили равновесие. Тем не менее отечественная дружина продемонстрировала неплохую функциональную готовность, а на трибунах «ВЭБ-Арены» был аншлаг.

Жажда реванша

К матчу с Турцией было приковано особое внимание отечественных болельщиков, ведь он являлся для сборной России последним в преддверии домашнего чемпионата мира. Разумеется, подопечные Станислава Черчесова горели желанием закончить подготовительный этап на мажорной ноте. К тому же команда играла в Москве на фоне болезненного поражения от Австрии с минимальным счётом. После этой неудачи сборная попала под шквал критики со стороны болельщиков и стремилась реабилитироваться перед ними. Поражение в Инсбруке многие списали на тяжёлый сбор в Нойштифте, но в матче с Турцией эту отговорку никто бы всерьёз уже не воспринял.

К слову, несмотря на поражение от австрийцев, трибуны «ВЭБ-Арены» оказались заполнены до отказа, особенно много было на секторах детей, которые искренне хотели пожелать российским футболистам удачи перед домашним чемпионатом мира.

А удача команде и её наставнику Станиславу Черчесову на ответственном турнире точно не помешает. Главного тренера отечественной дружины неудача в Инсбруке не заставила прекратить тактические эксперименты. В матче с Турцией он вновь сделал ставку на расстановку с четырьмя защитниками в линию, правда, поменял в ней практически всех действующих лиц, кроме Сергея Игнашевича. Пару опытному защитнику ЦСКА в центре обороны составил спартаковец Илья Кутепов. На правом фланге вместо Марио Фернандеса вышел Игорь Смольников, а на левый опустился Юрий Жирков, который в матче с Австрией действовал в полузащите.

Что касается центра поля, то место в опорной зоне занял Юрий Газинский, а чуть выше расположился Алан Дзагоев, в Инсбруке вышедший на замену. В остальном состав российской сборной остался без изменений.

Прессинг и физика

Первый тайм показал, что сборная спустя время после тяжёлого сбора действительно начала приходить в себя. Да, подопечные Черчесова не всегда играли эффектно, но выглядели физически готовыми к грядущему мундиалю. Тренерский штаб сборной не скрывал, что основное оружие России — прессинг и быстрые атаки. Именно этими козырями и воспользовались хозяева. Особенно активен был левый фланг, куда чаще всего смещался Александр Головин. Регулярно подключался к атакам и Жирков. Плюс пытался нестандартно действовать Дзагоев. А вот Самедов на правом краю получал мяч куда реже, да и Смольников вперёд ходил нечасто.

Обратил на себя внимание и Газинский. Вместе с Зобниным полузащитник «Краснодара» выжигал всю опорную зону и не позволял туркам организовывать контратаки. А вот Смолов впереди был не слишком заметен. Фёдор пытался цепляться за мячи, но выигрывать борьбу у высоких центральных защитников команды-соперника ему удавалось нечасто.

К счастью, в составе сборной нашлось, кому забивать помимо Смолова. За десять минут до конца первого тайма дружина Черчесова, к бурной радости болельщиков, открыла счёт. И этот гол остался целиком и полностью «на совести» Самедова. В казалось бы безнадёжной ситуации он совершил ускорение к владеющему мячом сопернику и заставил его ошибиться возле левого угла российской штрафной.

В результате сборная России мгновенно распрямилась контратакой: Смолов сделал скидку на Дзагоева, а тот в свою очередь выполнил отличный разрезающий пас на ход тому же Самедову. Александр бил, казалось, с довольно острого угла, но сумел перебросить голкипера.

Вновь без победы

Однако после перерыва темп игры заметно упал. Российские футболисты уже не столь стремительно бросались в прессинг на чужой половине поля. Игра успокоилась.

А спустя час игрового времени турки вовсе сравняли счёт. Кутепов поднялся слишком высоко к центральной линии и пропустил передачу себе за спину на Юнуса Малли. Полузащитник немецкого «Вольфсбурга» подработал мяч под правую ногу и из-за пределов штрафной пробил точно в дальний угол. Игорь Акинфеев не дотянулся.

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Черчесов отреагировал на произошедшее первой заменой. Вместо Дзагоева тренерский штаб сборной бросил в бой по позиции Алексея Миранчука. Футболист «Локомотива», как и в матче с Австрией, вступил в игру довольно активно. Однако российская команда во втором тайме пересекала центр поля не слишком часто и в основном уповала на длинные диагонали в направлении Миранчука, Смолова и Головина.

Следующие рокировки в составе хозяев произошли уже за 15 минут до финального свистка. Марио Фернандес и Фёдор Кудряшов, как и в предыдущей встрече, заняли места на флангах обороны. Жирков же привычно поднялся в линию полузащиты. К слову, 34-летний ветеран с блеском отработал все 90 минут и большую часть матча едва ли не в одиночку закрывал всю левую бровку.

К чести футболистов российской сборной, они до конца пытались вырвать победу. Сделать это в итоге не получилось, но тем не менее положительные выводы в преддверии первенства планеты сделать можно. Во-первых, подопечные Черчесова функционально смотрелись в разы лучше, чем в игре с Австрией. Да, во втором тайме команда подустала, но продолжала бороться до конца, и силы на это у игроков были.

Во-вторых, сборной, наконец, удалось забить, пусть одержать победу вновь не получилось. Последний раз подопечные Черчесова праздновали успех в октябре прошлого года, когда обыграли Южную Корею.

В-третьих, стало окончательно понятно, как будет играть сборная России на чемпионате мира. Черчесов делает ставку на прессинг и быстрые атаки. Другое дело, что в матчах с Саудовской Аравией и Египтом хозяевам мундиаля придётся играть в позиционное нападение, а с этим у команды есть определённые сложности. К тому же в очередной раз не сумел отметиться голом Смолов, а Артём Дзюба на поле в этот раз не появился вовсе.