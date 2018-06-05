Материалы

Последняя репетиция перед ЧМ-2018: сборная России по футболу играет с Турцией в товарищеском матче

5 июня 2018, 19:25
Последняя репетиция перед ЧМ-2018: сборная России по футболу играет с Турцией в товарищеском матче
Александр Вильф / РИА Новости

В Москве на «ВЭБ Арене» проходит товарищеский матч между футбольными сборными России и Турции. Для команды Станислава Черчесова это последняя контрольная игра перед стартующим 14 июня домашним чемпионатом мира. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Автообновление

  • 05 июня 2018

    Жирков послал мяч в чужую штрафную, но Дзагоев не открылся до конца.

  • Иногда россияне не без успеха используют прессинг, если долго не удаётся владеть мячом.

  • Снова положение вне игры у турецкой команды.

  • Через правый фланг атаки россиян вообще не идут, а стоило бы попробовать.

  • Головин прострелил вдоль ворот, но мяч не дошёл до Смолова.

  • Движение у сборной России всё-таки есть, но оно заметно на фоне практически неподвижных турецких игроков.

  • Борьба идёт в центре поля, ни одна из команд не может начать осмысленную атаку.

  • Ни Игорю Акинфееву, ни Серкану Кырынтылы толком вступать в игру пока не доводилось.

  • И вновь подача получается отличной, и вновь до мяча никто не добрался. Подавал Жирков.

  • Головин подставился под Язиджи и заработал ещё один штрафной.

Загрузить ещё

Читайте также
Сборная России по футболу играет с Турцией в товарищеском матче
5 июня 2018, 19:25
Кубок чемпионата мира побывал в офисе RT
5 июня 2018, 16:36
Кубок мира по футболу в студии RT
5 июня 2018, 12:00
Шансы России на выход в плей-офф и участие Салаха в турнире
5 июня 2018, 09:15
Как выглядят стадионы ЧМ-2018 с высоты птичьего полёта
4 июня 2018, 19:00
Сборная России по футболу провела тренировку перед товарищеским матчем с Турцией
4 июня 2018, 18:27
Как снимали проморолик RT к ЧМ-2018
4 июня 2018, 17:38
Сборная России завершила подготовку к матчу с Турцией
4 июня 2018, 17:24
Жозе Моуринью заговорил по-русски в ролике RT за 10 дней до ЧМ-2018
4 июня 2018, 12:11
Сёмин о сборной России, ЧМ по футболу и иностранных тренерах
4 июня 2018, 10:12
Бразильская блогерша показала удивительное мастерство владения мячом
3 июня 2018, 22:12
Как в России отнеслись к публикации итогового состава сборной на ЧМ-2018
3 июня 2018, 19:29
Объявлен окончательный состав сборной России по футболу на ЧМ-2018
3 июня 2018, 18:10
Cборная России продолжает тренировки перед ЧМ по футболу
3 июня 2018, 16:08
В Калининграде прошёл матч легенд ФИФА и сборной России
3 июня 2018, 15:46
В Москве встречают кубок чемпионата мира по футболу
3 июня 2018, 12:02
Сборная Уругвая огласила финальную заявку на ЧМ-2018
3 июня 2018, 07:12
Как Бельгия готовится к чемпионату мира
2 июня 2018, 19:18
Сборная России по футболу провела тренировку в Новогорске
2 июня 2018, 17:40
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
2 июня 2018, 15:51
В Москве начались световые шоу в честь чемпионата мира по футболу 2018 года
1 июня 2018, 23:00
Кириленко о ЧМ-2018 по футболу, российской сборной и допинге
1 июня 2018, 18:09
Какие правила безопасности будут действовать во время ЧМ-2018 в России
1 июня 2018, 14:45
Экс-президент ФИФА: Введение системы видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018 — большая ошибка
1 июня 2018, 12:44
На ЧМ-2018 будет работать 80-летний доброволец
31 мая 2018, 17:36
Какую реакцию вызвало поражение сборной России от Австрии в контрольном матче
31 мая 2018, 15:39
Тренер и игроки сборной России рассказали о поражении в товарищеском матче с Австрией
31 мая 2018, 08:07
Сборная России проиграла Австрии в товарищеском матче
31 мая 2018, 01:08
Шоу Петера Шмейхеля на RT: что нужно знать о Саранске в преддверии ЧМ-2018
30 мая 2018, 17:30
Гаджиев о составе сборной России перед матчем с Австрией
30 мая 2018, 16:49
Черчесов о подготовке к ЧМ, шансах в матче с Австрией и травме Салаха
29 мая 2018, 20:32
Британские СМИ сообщили об «угрозах» в адрес ЛГБТ-фанатов на ЧМ по футболу в России
29 мая 2018, 17:10
Сборная России провела предпоследнюю тренировку в Нойштифте
28 мая 2018, 19:45
Врач «Локомотива» о травме Салаха
27 мая 2018, 22:47
Сборная России по футболу продолжает подготовку к ЧМ
27 мая 2018, 17:16
Как сборная России готовится к чемпионату мира
26 мая 2018, 20:44
Китаец отправился в путешествие на лошади по городам ЧМ-2018
26 мая 2018, 11:34
Как сборная России провела очередной тренировочный день
25 мая 2018, 22:20
Колобков о своих футбольных предпочтениях и готовности России к ЧМ-2018
25 мая 2018, 15:37
Сборная России по футболу на домашнем чемпионате мира
25 мая 2018, 11:22