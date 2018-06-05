Последняя репетиция перед ЧМ-2018: сборная России по футболу играет с Турцией в товарищеском матче

В Москве на «ВЭБ Арене» проходит товарищеский матч между футбольными сборными России и Турции. Для команды Станислава Черчесова это последняя контрольная игра перед стартующим 14 июня домашним чемпионатом мира. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
05 июня 2018
Жирков послал мяч в чужую штрафную, но Дзагоев не открылся до конца.
Иногда россияне не без успеха используют прессинг, если долго не удаётся владеть мячом.
Снова положение вне игры у турецкой команды.
Через правый фланг атаки россиян вообще не идут, а стоило бы попробовать.
Головин прострелил вдоль ворот, но мяч не дошёл до Смолова.
Движение у сборной России всё-таки есть, но оно заметно на фоне практически неподвижных турецких игроков.
Борьба идёт в центре поля, ни одна из команд не может начать осмысленную атаку.
Ни Игорю Акинфееву, ни Серкану Кырынтылы толком вступать в игру пока не доводилось.
И вновь подача получается отличной, и вновь до мяча никто не добрался. Подавал Жирков.
Дубль два pic.twitter.com/zgjm77Gshm— Сборная России (@TeamRussia) 5 июня 2018 г.
Головин подставился под Язиджи и заработал ещё один штрафной.