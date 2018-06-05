Последняя репетиция перед ЧМ-2018: сборная России по футболу играет с Турцией в товарищеском матче

В Москве на «ВЭБ Арене» проходит товарищеский матч между футбольными сборными России и Турции. Для команды Станислава Черчесова это последняя контрольная игра перед стартующим 14 июня домашним чемпионатом мира. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.