«Сделали шаг вперёд»: что говорили главный тренер и футболисты сборной России после ничьей с Турцией

Сборная России в контрольном матче с Турцией сделала шаг вперёд по сравнению с предыдущей игрой, в которой уступила Австрии. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер российской команды Станислав Черчесов. Специалист отметил, что его подопечные постараются порадовать болельщиков на чемпионате мира. В свою очередь автор гола Александр Самедов объяснил, почему не стал праздновать забитый мяч, а полузащитник Роман Зобнин уточнил, по какой схеме российским футболистам больше нравится играть.

«А почему я должен был выпустить Дзюбу?»

Последний контрольный матч сборной России перед домашним чемпионатом мира оставил у отечественных болельщиков противоречивые впечатления. С одной стороны, национальная команда вновь не сумела одержать победу, продлив безвыигрышную серию до семи встреч. С другой, прогресс в действиях российских футболистов по сравнению с матчем с Австрией был очевидным. Отметил это и Станислав Черчесов, который после финального свистка долго не появлялся на пресс-конференции. Как выяснилось, специалист задержался не потому, что проводил воспитательную беседу с подопечными, а из-за дополнительного занятия, которое тренерский штаб сборной организовал для футболистов, не получивших игрового времени.

«Как успокоить болельщиков в преддверии ЧМ? Во-первых, я не психолог, чтобы кого-то успокаивать.

Мы своей игрой сделали шаг вперёд по сравнению с тем, что было в Австрии. Задача болельщиков сейчас: верить в нас. Мы же не сомневаемся, что дадим им то, чего они хотят. Нацеливались на победу. Надо пересмотреть встречу, но счёт, судя по всему, по игре. Есть нюансы, которые надо подправлять. Что роднит эти две игры — то, что в заключительной стадии не могли вывести нападающего на ударную позицию», — заявил Черчесов.

К слову о нападающих, если в игре с Австрией Артём Дзюба отыграл около 20 минут, то во вторник на поле так и не появился.

«Что объяснял Дзюбе во время матча? Когда готовимся к игре, то обсуждаем нюансы. Он ответил, что да, теперь понимаю. Почему не выпустил его на поле? А я должен был? Это прописано? Я не готовил его к замене», — объяснил тренер.

А комментируя пропущенный сборной России мяч, Черчесов отметил, что не хотел бы искать виноватых.

«Мы включали прессинг, он получился, по большому счёту. Теперь надо всё посмотреть. Да, мяч был возле Ильи Кутепова, но мы виноватых не ищем. Хотим ещё раз посмотреть эпизод. Надо аккуратно что-либо говорить прессе. Слово не воробей, вылетит — не поймаешь», — был осторожен в высказываниях наставник российской команды.

В свою очередь главный тренер сборной Турции Мирча Луческу, который сезон-2016/17 отработал в «Зените», признался, что чувствовал волнение в действиях соперника.

«Для российской сборной это был волнительный матч. Чувствовалось давление перед ЧМ-2018. Было несколько ошибок в атаке с их стороны. Мы находили свободные зоны. У России совсем другой стиль игры. Мы же стараемся контролировать мяч. Наша команда уже готовится к Евро-2020. Исходя из этого выстраивали игру. У нас молодая команда — семь человек младше 24 лет. Для нас это хороший опыт, я доволен результатом. Это примерно то, чего я и ожидал сегодня», — прокомментировал ничейный исход встречи Луческу.

«По самоотдаче вопросов нет»

Поделился своими впечатлениями от матча и вице-премьер Виталий Мутко, который также присутствовал на стадионе. Политик отметил, что, несмотря на мирный исход противостояния, настроен позитивно.

«В целом играли лучше, чем с Австрией, в обороне действовали уверено, в атаке тоже появилось больше определенности. Хотя физические кондиции футболисты, видимо, набрали не до конца, но ритм матча в принципе выдержали. Нужно просто больше забивать, Феде Смолову надо отличиться обязательно! По самоотдаче вопросов вообще нет, да, ошибки присутствовали, но есть ещё время на их исправление. Команда движется в правильном направлении», — отметил Мутко.

Вице-премьера не расстроило даже отсутствие побед у сборной России.

«Не забывайте, с какими соперниками сборная играла в последних матчах. Все команды сейчас готовятся к чемпионату мира и находятся под нагрузками, а не только Россия. Это и по результатам контрольных встреч заметно. Другой команды у нас нет, и сборная реально отдаёт всё», — подытожил Мутко.

«Радоваться будем на чемпионате мира»

А вот российские футболисты в микст-зоне не появлялись довольно долго. Сборная Турции успела в полном составе покинуть стадион, когда к журналистам вышли отечественные игроки. Наибольшим вниманием пользовался, конечно, автор единственного гола в составе сборной России Александр Самедов.

«Сейчас у нас будет небольшая пауза, после которой начнём уже готовиться непосредственно к игре с Саудовской Аравией. Что касается моего гола и довольно скромного празднования, то радоваться, дай бог, будем на чемпионате мира. Главное, чтобы 14 июня у сборной России для этого имелся повод», — выразил надежду футболист.

Полузащитник «Локомотива» признался, что чувствовал себя намного лучше, чем в матче с Австрией, и рассказал, как сборная России будет играть с Саудовский Аравией.

«Где-то час чувствовали себя неплохо. К стартовой игре мундиаля должны набрать форму. Будем выглядеть ещё свежее. Думаю, с Саудовской Аравией тоже предстоит много играть в прессинг. Это абсолютно нормально. Сегодня мы так действовали постоянно, и в результате именно благодаря прессингу забили. Заставили турков ошибиться, и они фактически подарили нам мяч. Конечно, чувствуем приближение чемпионата мира и понимаем, какая ответственность возложена на сборную России. Это серьёзное давление...», — добавил Самедов.

А вот Илья Кутепов, сыгравший с Сергеем Игнашевичем в центре обороны, невольно стал автором результативной ошибки. Защитник «Спартака» слишком высоко выбросился в прессинг и упустил из виду Юнуса Малли, который сравнял счёт.

«Пока ничего не могу сказать. На теории ещё раз просмотрим этот момент. В целом чувствовали себя неплохо и во втором тайме тоже показывали неплохое движение. Ну а то, что подсели в концовке — силы невечны», — спокойно подвёл итоги встречи Кутепов.

Футболист «Спартака» также отметил хорошую атмосферу на трибунах «ВЭБ-Арены» и пообещал сделать всё, чтобы порадовать болельщиков на чемпионате мира.

«Конечно, неприятно, что сборная не может выиграть с октября прошлого года, но на нас это не давит. Мы спокойно готовимся к чемпионату мира. До мундиаля осталось совсем немного времени, и даже сегодня на трибунах уже ощущалась атмосфера крупного турнира. Болельщики классно поддерживали нас. Играть при такой атмосфере приятно. Как не сгореть психологически в ожидании чемпионата мира? Домашнее первенство планеты бывает у футболистов раз в жизни и мы обязаны порадовать страну. Готовы и к критике. Да, после Австрии некоторые набросились на сборную. Но люди, разбирающиеся в футболе, говорили, что критиковать нас пока не за что. Нужно понимать, что такое тренировочный сбор, на котором спортсмены получают колоссальные нагрузки», — напомнил Кутепов.

Любопытный факт. В матче с Австрией Илья впервые в карьере сыграл вместе с Игнашевичем и остался этим крайне удовлетворён.

«Как игралось с Игнашевичем? Впервые в жизни действовал с ним в паре. Могу сказать только одно — выходить на поле вместе с таким легендарным футболистом очень приятно, игралось с ним комфортно», — признался Кутепов.

В свою очередь Роман Зобнин, как и Кутепов отметил атмосферу на стадионе.

«Поддержка болельщиков очень понравилась, они были с нами в трудное время и теперь наша задача радовать их с каждой игрой всё больше», — заявил полузащитник.

Как и партнёры по сборной, Зобнин отметил, что в игре с Турцией чувствовал себя куда лучше, чем в матче с Австрией.

«Сбор и подготовка к ЧМ уже подходят к концу, так что становится легче. Правда не всё получилось, из-за этого были ошибки как тактические, так и индивидуальные. Есть к чему стремиться и над чем работать. Теперь все мысли о первом сопернике на мундиале. Ничейный результат лично для меня — это неудача. Зато мы отработали игру в прессинге и вынудили турков ошибиться в эпизоде с забитым мячом. Они сравняли счёт тоже после нашей помарки. Так всегда бывает в футболе...», — поведал Зобнин.

Также Роман подчеркнул, что при схеме в четыре защитника сборной действовать всё же комфортнее.

«Моё мнение: в четыре защитника нам играть легче. В конце, когда вернулись к схеме с пятью, нас начали откровенно «возить». Что касается роли Алана Дзагоева, то он играл, можно сказать, свободного художника, иногда опускался в опорную зону, поднимался ближе к атаке», — добавил Зобнин.

Другой полузащитник сборной Александр Головин также отметил улучшившееся функциональное состояние.

«В первом тайме получилось неплохо сыграть в атаке, но немного не хватало последнего паса. В любом случае действовали намного лучше, чем в игре с Австрией. Сбавили нагрузки, и бегалось полегче, на тренировках начали делать упор на тактику. В итоге сегодня даже ноги ни у кого не сводило. Для меня оба последних контрольных матча были полезными. С австрийцами совершили очень много ошибок: и в атаке, и при прессинге. С Турцией всё было намного лучше, не зря много разговаривали после предыдущей игры. Можно сказать, Австрия помогла нам», — заявил игрок в микст-зоне.

Большую часть матча Головин провёл в полузащите, однако порой оказывался и на одной линии с Фёдором Смоловым. В микст-зоне игрок объяснил, почему так происходило.

«Все, кто находился в атаке, могли меняться позициями, и я порой оказывался впереди. Мы готовились к тому, что турки выходят из обороны низом и много прессинговали их», — рассказал Александр.

Не обошёл стороной футболист и тему приближающегося первенства планеты.

«Конечно, каждый осознаёт, что вот-вот начнется чемпионат мира, но сегодня мы думали только о текущем сопернике. Сейчас надо немного отдохнуть и дальше уже начнём готовиться к Саудовской Аравии», — подытожил Головин.

Ответил на пару вопросов журналистов и не принимавший участие в матче Денис Черышев, причём говорил полузащитник исключительно на испанском, а не на русском языке.

«Соперники по группе на ЧМ у нас очень серьёзные, поэтому будем просто двигаться вперёд шаг за шагом. Все мысли уже о Саудовский Аравии. Кто фаворит мундиаля? Назову Испанию. Если не Россия, то чемпионом мира станет «Красная фурия». Мне же в нашей национальной команде очень комфортно, физически чувствую себя с каждым днём всё лучше», — рассказал Черышев в эксклюзивом интервью RT.