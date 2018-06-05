Мутко ответил на вопрос о безвыигрышной серии сборной России по футболу перед ЧМ-2018

Вице-премьер России Виталий Мутко ответил на вопрос о безвыигрышной серии сборной России по футболу, которая накануне домашнего чемпионата мира не сумела добиться победы в семи матчах подряд.

«Не забывайте, какие игры мы играли. Все команды готовятся к чемпионату мира. Все команды под нагрузками, и по результатам это видно. Есть факторы. Я считаю, что у нас лучшей команды и нет, весь свой уровень она отдаст», — заявил Мутко после матча.

На групповой стадии чемпионата мира по футболу сборная России сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов стал первым тренером, при котором сборная России не может победить в седьмом матче подряд.