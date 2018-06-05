Черчесов стал первым тренером, при котором сборная России не может победить в седьмом матче подряд

Станислав Черчесов стал первым тренером за историю сборной России по футболу, при котором безвыигрышная серия команды достигла семи матчей.

Матч с командой Турции, завершившийся вничью — 1:1, стал седьмым подряд, в котором подопечные Черчесова не смогли добиться победы. До этого сборная проиграла Австрии, Франции, Бразилии и Аргентине, а также сыграла вничью с Испанией и Ираном.

Последнюю на данный момент победу сборная России одержала в матче с Южной Кореей, который состоялся в октябре 2017 года.

Прежде по шесть встреч не могли победить команды под руководством Анатолия Бышовца в 1998 году и Леонида Слуцкого — в 2016 году.

Ранее Мирча Луческу ответил на вопрос о готовности сборной России к ЧМ-2018.