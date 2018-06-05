Луческу ответил на вопрос о готовности сборной России к ЧМ-2018

Главный тренер сборной Турции по футболу Мирча Луческу ответил на вопрос о готовности российской команды к домашнему чемпионату мира, стартующему 14 июня.

«Оценка игры сборной России по футболу не входит в сферу моей компетенции. Мы не позволили российской команде играть в свой футбол, перехватили инициативу во втором тайме и исправили ошибку, из-за которой пропустили мяч до перерыва», — сказал румынский специалист на послематчевой пресс-конференции.

По словам Луческу, он поддерживает дружеские отношения с рядом российских футболистов, среди которых Юрий Жирков и Игорь Смольников, и является большим поклонником команды Станислава Черчесова.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу не смогла обыграть Турцию в последнем контрольном матче перед ЧМ-2018.