Сборные России и Турции сыграли вничью в контрольном матче перед ЧМ-2018

Сборные России и Турции по футболу завершили вничью контрольный матч в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года.

Встреча завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола на 35-й минуте стал Александр Самедов, отличившийся после передачи Алана Дзагоева.

На 59-й минуте турки сравняли счёт благодаря голу Юнуса Малли.

На групповом этапе чемпионата мира по футболу подопечные Станислава Черчесова сыграют с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Турция не пробилась в финальную часть турнира.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.