Черчесов: сборная России по футболу сделала скачок вперёд в сравнении с матчем против Австрии

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился впечатлениями от игры команды в контрольном матче с Турцией, который состоялся в Москве и завершился вничью — 1:1.

«Мы нацеливались на победу. Нужно пересмотреть, но результат, скорее всего, по игре. В сравнении с матчем с Австрией мы сделали скачок вперёд», — сказал специалист на послематчевой пресс-конференции.

По словам Черчесова, он не винит защитника Илью Кутепова в пропущенном мяче.

«Виноватых мы не ищем. Да, мяч находился в районе Кутепова, но нужно ещё раз посмотреть этот момент. Слово — не воробей, а с прессой нужно общаться аккуратно», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу не смогла обыграть Турцию в последнем контрольном матче перед ЧМ-2018.