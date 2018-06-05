Головин считает, что в матче с Турцией сборная России действовала намного лучше, чем в игре с Австрией

Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин высказал мнение об игре национальной команды в контрольном матче с Турцией, который завершился вничью — 1:1.

«В первом тайме получилось неплохо сыграть в атаке, но немного не хватало последнего паса для их завершения, но в любом случае действовали намного лучше, чем в игре с Австрией», — заявил Головин после матча.

Он отметил, что оба матча на тренировочном сборе перед чемпионатом мира были полезными для сборной России.

«С австрийцами мы совершали много ошибок в атаке, была неправильная расстановка, неправильно прессинговали. После много разговаривали на эту тему, а в игре с турками у нас всё было намного лучше. То есть можно сказать, что чем-то игра с австрийцами помогла нам понять себя», — подытожил 22-летний хавбек.

Ранее Роман Зобнин рассказал, какую тактическую схему использовала сборная России в матче с Турцией.