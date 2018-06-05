Зобнин рассказал, какую тактическую схему использовала сборная России в матче с Турцией

Полузащитник сборной России по футболу Роман Зобнин рассказал, по какой тактической схеме играла национальная команда в контрольном матче с Турцией.

«Алана Дзагоева мы освободили, он мог и отпускаться в опорную зону, и подниматься выше. Моё мнение, что в четыре защитника нам было легче играть, в пять — уже подсели, нас начали возить. Так что по первой схеме, наверное, нам играть лучше», — заявил Зобнин.

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