Каравай для Роналду, самарский разговорник и одно терапевтическое исключение: до ЧМ по футболу в России осталось 5 дней

Сборную Португалии по футболу встретили в России караваем, который попробовал Криштиану Роналду. В Самаре к чемпионату мира выпустили собственный разговорник, который пригодится даже русскоговорящим. Одному футболисту с одобрения ФИФА выписано терапевтическое исключение для приёма запрещённых веществ. О главных новостях ЧМ за пять дней до начала турнира — в материале RT.

Матч в Краснодаре

В Краснодаре ещё долго будут сокрушаться из-за того, что чемпионат мира обошёл город стороной. Но немного прикоснуться к турниру местные болельщики всё же смогли. Сборные Туниса и Испании выбрали в качестве места для товарищеского спарринга стадион футбольного клуба «Краснодар». В прошлом году здесь уже играли Аргентина и Нигерия, но тогда они приехали без главных звёзд в составах.

Теперь же на поле вышли самые боевые составы двух участников мундиаля. При этом испанцы очень долго не могли переиграть менее статусную африканскую команду. Лишь после серии замен, когда на поле появились Диего Коста и Яго Аспас, чемпионы мира — 2014 смогли забить единственный мяч и отпраздновать первую победу на российской земле. Правда, не такую значимую, как если бы матч проходил в рамках группового этапа чемпионата мира.

Возвращение Салаха

Для болельщиков сборной России одной из главных интриг остаётся возвращение в строй игрока национальной команды Египта, одного из самых ярких футболистов прошедшего сезона Мохаммеда Салаха. Форвард «Ливерпуля» получил травму плеча в финале Лиги чемпионов с «Реалом», но надеется полностью восстановиться к первому матчу турнира. В нём египтяне сыграют с уругвайцами.

«Когда я упал на землю, я почувствовал и физическую боль, и волну беспокойства. А ещё гнев и грусть из-за того, что я не смог доиграть финал Лиги чемпионов. Но теперь мне лучше. Надеюсь, что смогу принять участие в первом матче со сборной Уругвая. Всё будет зависеть от моего самочувствия ближе ко дню встречи», — приводит слова Салаха The Mirror.

Кроме того, форвард прокомментировал слова защитника королевского клуба Серхио Рамоса, в борьбе с которым и получил повреждение. Ранее испанец заявил, что именно Салах первым схватил его за руку.

«Это смешно. Всегда приятно, когда тот, кто заставлял вас плакать, потом вызывает у вас смех. Может быть, он скажет мне, буду ли я готов к чемпионату мира? Он писал мне сообщения, но я никогда не говорил ему, что всё в порядке. Было ли всё сделано в рамках правил? Не знаю», — добавил нападающий.

Статус Месси

Если Салах лишь начинает свой путь на вершину мирового футбола, то Лионель Месси уже давно прочно там обосновался. Аргентинец четырежды поднимал над головой главный трофей Лиги чемпионов, а также стал лучшим бомбардиром в истории «Барселоны» и сборной своей страны. Но некоторые до сих пор отказываются ставить его в один ряд с Диего Марадоной. Причина — отсутствие в коллекции Лео победы на чемпионате мира.

«Учитывая, что Месси сделал в «Барселоне» и его вклад в футбол, его уже можно считать легендой. Но очевидно, что самой яркой звездой Аргентины был Марадона, который стал чемпионом мира.

Возможно, именно поэтому соотечественники не считают Лионеля звездой того же уровня. Для болельщиков сборной не имеет значения, что ты сделал для своего клуба», — цитирует The Goal экс-футболиста сборной Бразилии Ривалдо.

По мнению экс-футболиста «Барселоны» и чемпиона мира по футболу 2002 года, Месси может осуществить давнюю мечту аргентинских фанатов и помочь своей команде стать чемпионом мира.

«Думаю, пока Месси не выиграет мундиаль, он не станет для аргентинцев легендой уровня Марадоны. Но я на сто процентов верю в него», — добавил Ривалдо.

Русский язык

А футболисты сборной Португалии тренируются общаться на русском. Подопечным Фернанду Сантуша предложили карточки с простыми словами и выражениями на русском языке, которые должны были помочь им в коммуникации во время чемпионата мира.

Неудивительно, что у большинства действующих чемпионов Европы такие фразы, как «я потерялся» и «как дела», вызвали серьёзные затруднения. Зато никаких видимых проблем не испытал полузащитник Мануэл Фернандеш. За четыре года выступлений за «Локомотив» он успел отлично освоить язык и теперь мог не только демонстрировать свои собственные навыки, но и помогать партнёрам по команде.

Самарский разговорник

Однако какими бы ни были знания русского языка у гостей чемпионата мира, в Самаре им придётся расширять лексикон. В городе на Волге употребляются некоторые фразы, которые порой непонятны не только иностранцам, но и жителям других регионов России. Специально для тех, кто приедет поддерживать российскую сборную в матче с Уругваем, в Самаре сделали специальный разговорник с самыми необходимыми выражениями.

Так, чтобы предложить вызвать такси, необходимо сказать: «Скинемся на мотор?» Чтобы выразить недовольство опозданием собеседника, достаточно произнести: «Через стошку, что ли, ходил?»

Досуг сборной Мексики

Футболисты сборной Мексики готовятся к приезду совсем не так, как португальцы. На днях игроки команды, в том числе голкипер Гильермо Очоа и полузащитник Андрес Гуардадо, приняли участие в вечеринке с 30 моделями. Произошло это после товарищеского матча с Шотландией, а сам праздник продолжался с 22 часов вечера до четырёх часов утра.

При этом особо удивительно, что Федерация футбола Мексики (FMF) приняла решение никак не наказывать спортсменов, а сами игроки и вовсе не считают, что поступили неправильно.

«Мы не только спортсмены, но и обычные люди. Поэтому можем делать то, что захотим, когда находимся вне футбольного поля. Не думаю, что это было нарушением дисциплины», — приводит слова Гуардадо TVNotas.

Музей в Москве

Когда мексиканским футболистам захочется культурного отдыха, они смогут посетить Музей мирового футбола, который открылся в Москве на Новом Арбате. Среди экспонатов выставки — экипировка и мячи прошлых лет, а также сам кубок победителей чемпионата мира, прикоснуться к которому мечтает каждый футболист.

Экспозиция Музея мирового футбола FIFA открылась в Москве в @Hyundai_Global Motorstudio на Новом Арбате



🏆Кубок победителей Чемпионата мира FIFA тоже заглянул сюда 🎥 pic.twitter.com/oUFfrfUUZi — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 9 июня 2018 г.

Фармакология

В последнее время в спорте особенно остро стоит вопрос использования запрещённых препаратов. Фактически так же дело обстоит и с выдачей атлетам так называемых терапевтических исключений. Отметим, что ранее подобные явления никогда не касались футбола.

Однако, по сведениям AFP, на чемпионате мира по футболу в России будет выступать спортсмен, получивший право на терапевтическое использование запрещённого вещества. При этом имя футболиста, а также сборная, которую он представляет, не называется. Известно только, что это было согласовано с Международной федерацией футбола (ФИФА).

Тёплый приём

За пять дней до начала турнира сборная Португалии прибыла в Россию и расположилась в подмосковном Кратове. Чемпионов Европы встречали так, как и положено в России — с хлебом и солью. Лидеру португальцев Криштиану Роналду такой приём понравился, и он попробовал кусочек каравая.

В гостинице футболистов ждал ещё один сюрприз — в их номерах висели детские портреты игроков по соседству с современными фотографиями. Португальцев так тронул этот жест, что они стали рассказывать об этом в соцсетях.