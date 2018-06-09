Салах надеется сыграть в первом матче ЧМ-2018 сборной Египта с Уругваем

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта по футболу Мохаммед Салах ответил на вопрос, был ли игровым эпизод получения травмы в результате столкновения с защитником «Реала» Серхио Рамосом.

«Не знаю. Возможно, и был», — цитирует Салаха Marca.

Он также выразил надежду, что успеет восстановиться к первому матчу национальной команды на групповом этапе с Уругваем.

«Сейчас мне лучше, и я надеюсь сыграть в первом матче на чемпионате мира против сборной Уругвая. Но всё зависит от того, как скоро я вернусь к тренировкам», — заключил Салах.

Матч Уругвай — Египет состоится 15 июня.

Ранее защитник сборной России по футболу Илья Кутепов ответил на вопрос, как можно остановить Салаха.