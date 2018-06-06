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Кутепов: Рамос показал один из способов, как остановить Салаха

6 июня 2018, 22:46
Кутепов: Рамос показал один из способов, как остановить Салаха
/ globallookpress.com

Защитник сборной России по футболу Илья Кутепов ответил на вопрос, как можно остановить форварда национальной команды Египта Мохаммеда Салаха.

«Как можно остановить Салаха? Например, как Серхио Рамос. Он показал один из способов. Не скажу, что я сильно расстроился, когда Салах получил повреждение в финале, но желаю ему скорейшего выздоровления», — приводит слова Кутепова Sport24.

Он отметил, что будет рад, если Салах сможет сыграть на ЧМ, поскольку игра против футболистов такого уровня помогает совершенствоваться.

«Я бы не сказал, что Египет — команда одного игрока. Конечно, Салах выделяется на фоне остальных, но в составе египтян есть квалифицированные игроки. Они могут сыграть нестандартно», — добавил защитник.

Сборная России сыграет против сборной Египта во втором туре группового этапа чемпионата мира 2018 года. Матч состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.

Ранее главный тренер сборной Египта заявил, что Салах должен восстановиться к первому матчу ЧМ-2018 по футболу.


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