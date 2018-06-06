Главный тренер сборной Египта заявил, что Салах должен восстановиться к первому матчу ЧМ-2018 по футболу

Главный тренер сборной Египта по футболу Эктор Купер рассказал о сроках восстановления нападающего команды Мохаммеда Салаха, который получил травму плеча в финале Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Мы получили хорошие вести от врача, который сказал, что Салах должен восстановиться до нашей первой игры. Надеемся, что он сможет сыграть с уругвайцами», — приводит слова Купера The Telegraph.

На групповом этапе мирового первенства сборная Египта встретится с Уругваем, Россией и Саудовской Аравией.

Ранее теннисистка Касаткина заявила, что Салах доставит проблемы сборной России на ЧМ-2018 по футболу.