Теннисистка Касаткина: думаю, Салах восстановится к ЧМ-2018 по футболу и мы огребём немножко от него

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о своём самом большом разочаровании в футбольном сезоне-2017/18.

«Когда «Барселона» проиграла «Роме» в Лиге чемпионов — о мой бог, это было ужасно. Конечно, я очень сильно расстроилась. Мы смотрели матч с подругой, и как же мы депрессовали! Это был худший момент», — приводит слова Касаткиной «Чемпионат».

Теннисистка отметила, что самым грустным моментом для неё стало завершение карьеры в «Барселоне» полузащитника Андреса Иньесты. Она также подчеркнула, что для неё лучшим игроком всегда будет форвард каталонцев Лионель Месси.

«Даже если он весь сезон играет средненько, всё равно будет матч, где он сотворит такое, что всё остальное меркнет», — подчеркнула Касаткина.

По её мнению, лучшим игроком сезона не из «Барселоны» стал нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах.

«Я считаю, что он восстановится к чемпионату мира и мы огребём немножко от него», — добавила Касаткина.

Ранее сообщалось, что Салах попал в итоговую заявку сборной Египта на ЧМ-2018.