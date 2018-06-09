Приглашение для Овечкина, признание Ибрагимовича и обращение Путина: до ЧМ по футболу в России осталось 6 дней

В оргкомитете чемпионата мира по футболу-2018 заявили, что пригласили на матч-открытие турнира хоккеиста Александра Овечкина, который впервые в карьере стал обладателем Кубка Стэнли. Рекордсмен сборной Швеции по числу забитых мячей Златан Ибрагимович объяснил, почему его не взяли на мундиаль, а президент России Владимир Путин выступил с видеообращением к гостям турнира. RT рассказывает о главных новостях, касающихся чемпионата мира, за шесть дней до его начала.

Обращение

За шесть дней до начала чемпионата мира президент России Владимир Путин поприветствовал гостей и участников турнира в видеообращении. Глава государства отметил, что для России «большая радость и честь принимать представителей огромной футбольной семьи».

«Надеюсь, незабываемые впечатления у вас оставят не только матчи любимых команд и мастерство игроков, но и знакомство с Россией. Её самобытной культурой, уникальной историей и богатейшей природой. С её радушным, очень искренним и дружелюбным народом.

Мы сделали всё, чтобы наши гости: спортсмены, специалисты и, конечно, болельщики — чувствовали себя в России как дома. Мы открыли миру и нашу страну, и наши сердца. Добро пожаловать на чемпионат мира», — говорится в сообщении президента.

Гость

Вероятно, главным событием дня в спорте стала победа «Вашингтон Кэпиталз» в финале Кубке Стэнли. Столичная команда впервые в истории завоевала почётный трофей. Российские же болельщики получили возможность порадоваться за Дмитрия Орлова, Евгения Кузнецова и Александра Овечкина, защищающих цвета «Кэпиталз». Между тем в оргкомитете «Россия 2018» уже пообещали пригласить Овечкина, капитана «Вашингтона» и лучшего снайпера Кубка Стэнли (15 шайб) на матч открытия чемпионата мира, в котором Россия сыграет с Саудовской Аравией.

«В ближайшее время свяжемся с Овечкиным и пригласим его матч открытия, точная информация станет известна чуть позже. Сейчас не будем мешать человеку праздновать. Но, конечно, будем рады увидеть Александра на игре между Россией и Саудовской Аравией», — приводит слова гендиректора оргкомитета Алексея Сорокина ТАСС.

Теоретически хоккеист может привезти с собой и Кубок Стэнли, но официальной информации на этот счёт пока нет.

«Представление Кубка Стэнли на мероприятиях чемпионата мира остаётся только на усмотрение Овечкина. Официально мы такого не планировали», — добавил Сорокин.

Травма

К сожалению, ни дня в последнюю неделю перед чемпионатом мира не обходится без травмы того или иного футболиста, попавшего в окончательный состав своей сборной на турнир. Накануне мы писали о полузащитнике сборной Панамы Альберто Кинтеро, который остался без мундиаля из-за перелома плюсневой кости, а в четверг стало известно, что не сумеет сыграть в России футболист аргентинской национальной команды Мануэль Лансини. Он получил ещё более серьёзную травму — разрыв крестообразных связок колена. Особенно обидно, что спортсмен «сломался» не во время матча, а на тренировке. Кто заменит Лансини в составе сборной Аргентины, пока неизвестно.

[PARTE MÉDICO] Manuel Lanzini sufrió, en el entrenamiento matutino de hoy, la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. pic.twitter.com/lmYEVr5YaV — Selección Argentina (@Argentina) 8 июня 2018 г.

Откровение

Златан Ибрагимович в отличие от Лансини пропустит чемпионат мира по иной причине. Один из самых популярных футболистов планеты попросту не попал в заявку сборной Швеции на турнир. Правда, ещё после Евро-2016 форвард с балканскими корнями объявил о завершении международной карьеры, но ближе к чемпионату мира, видимо, передумал. Тем не менее, в Россию Ибра приедет только в качестве болельщика, чем он явно остался не слишком доволен.

«Таков менталитет шведских СМИ. У меня не типичное для шведов имя. У меня не типичные для шведов поведение и характер, но мне по-прежнему принадлежат рекорды сборной.

Думаю, чемпионат мира — это самый большой праздник в футболе. Здесь играют все лучшие футболисты. Златан тоже должен быть там, но его там нет. Мои трофеи говорят сами за себя. Я играл в «Аяксе», «Ювентусе», «Интере», «Барселоне», «Милане», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Если я действительно не умею работать на команду, то, как я выиграл все свои трофеи? Я знаю, как это делать, поверьте. И я делаю это хорошо», — приводит слова Ибрагимовича Football Italia.

Музыка

Пока Ибрагимович грустит по поводу собственного непопадания на турнир, ФИФА выпустила клип на официальную песню мундиаля «Live it up», которую исполнили Уилл Смит, Ники Джем и Эра Истрефи. К трём исполнителям в съёмках видеоролика подключился чемпион мира-2002 в составе сборной Бразилии Роналдиньо. Стоит отметить, что саму композицию ещё до выхода клипа в Youtube прослушали более 17 миллионов раз.

А вот российским исполнителям во время чемпионата мира придётся непросто. Не успел утихнуть скандал вокруг Юлии Чичериной, выступление которой в Ростове-на-Дону ФИФА запретила из-за песни о конфликте на Донбассе, как были отменены концерты другой известной отечественной певицы Земфиры в Нижнем Новгороде и Калининграде.

Связано это с тем, что в городах, принимающих матчи ЧМ, на время турнира «категорически запрещено проведение любых культурно-массовых мероприятий». Изначально Земфира должна была спеть на фестивалях в Калининграде (29 июня), Казани (4 июля), Нижнем Новгороде (5 июля) и Санкт-Петербурге (12 июля).

Последние штрихи

Готовится к чемпионату мира Россия не только в музыкальном плане. Так, на территории комплекса «Лужники» было установлено более 700 карт, указателей и флагов для удобства болельщиков.

«Они помогут москвичам и гостям столицы ориентироваться, особенно во время матчей. В проекте заложены разные функции для последующего использования. Здесь появились современные детские и спортивные площадки, реконструируется бассейн, благоустроена набережная. В частности, организованы спуски к воде, установлены лавочки, появились новые беговые дорожки с мягким покрытием, велосипедные маршруты. Как ранее отметил мэр Сергей Собянин, спортивный кластер ежегодно будут посещать от 4 до 5 млн человек», — цитирует главного архитектора столицы Сергея Кузнецова портал стройкомплекса Москвы.

Тем временем в подмосковных Бронницах появились граффити с изображением капитана сборной Аргентины Лионеля Месси и легендарного отечественного вратаря Льва Яшина. В этом небольшом городе за аргентинцев будут переживать особенно сильно, ведь команда из Южной Америки именно Бронницы выбрала в качестве своей тренировочной базы.

Политика

В то время как до чемпионата мира осталось меньше недели, в Украине продолжают обсуждать целесообразность трансляции турнира в своей стране. Например, спикер Верховной Рады Андрей Парубий не просто выступает против этого, но призывает присоединиться к бойкоту и другие государства.

Также по теме «Хотим, чтобы чемпионат мира поскорее начался»: сборная России провела очередную тренировку в полном составе Сборная России по футболу провела очередную тренировку на базе в Новогорске. В ней приняли участие все 23 игрока национальной команды....

«Чемпионат должен стать большим спортивным праздником для всех любителей футбола… Но, к сожалению, в этом году он проходит в России, которая продолжает агрессию против Украины, и против Грузии, и против Молдовы. Призываю все страны свободного мира и их граждан бойкотировать чемпионат мира по футболу в России», — цитирует Парубия «Украинская правда».

Впрочем, с политиком согласны далеко не все коллеги. Другой депутат Рады Сергей Лещенко заявил, что с помощью запрета на трансляцию ЧМ-2018 власти страны «держат сограждан за идиотов».

«Думаю, авторам идеи нужно пойти дальше — и ввести уголовную ответственность за просмотр футбольных матчей», – написал Лещенко в Facebook.

Примечательно, что комитет Рады в итоге одобрил запрет на трансляцию спортивных мероприятий из России. Теперь за или против решения комитета должны проголосовать все депутаты.

А в Германии продолжаются дебаты на тему возможного бойкота чемпионата мира. Некоторые местные политики считают это решение откровенно бессмысленным, например, бывший премьер-министр Баварии Эдмунд Штойбер.

«Не знаю, что это может дать. Для меня это чистая символика. Любую возможность говорить с Владимиром Путиным я считаю хорошей», — цитирует Штойбера Deutsche Welle.

Опровержение

Пока западные СМИ пугают иностранных болельщиков «страшилками» о российских фанатах и расизме, посол Нигерии в стране Стив Дэвис Угба заявил, что никакой расовой нетерпимости в России нет и близко.

«Возможно, 20 лет назад эта проблема была актуальна, но общество серьёзно развилось за это время. У меня нет страха, и я не боюсь ходить по российским улицам. Уровень безопасности, который я увидел в этой стране, даёт мне уверенность, что Россия — отличная страна для темнокожих людей», — приводит слова Угбы ТАСС.

Посол призвал болельщиков смелее приезжать на чемпионат мира.

«Моя дочь говорит, что Москва безопаснее, чем США. Это дело личного опыта, и надо каждому самому понимать уровень безопасности. Я советую всем приехать в Россию и лично убедиться, что здесь нет опасности, а не доверять слухам», — добавил дипломат.

Цифра

Но большинство любителей футбола разговоры о расизме в России, кажется, вообще не пугают. Так, в четверг стало известно, сколько болельщиков приедут на чемпионат мира из Бразилии и Аргентины. Ожидается, что Россию посетят не мене 60 тысяч бразильцев.

«Не менее 60 тысяч уже приобрели билеты на матчи. Это намного больше, чем те 1,5 тысячи, которые каждый год приезжают в Россию», — цитирует министра внутренних дел страны Алоизиу Нунеса Globo Esporte.

Из Аргентины же на мундиаль прибудет порядка 20 тысяч человек. Об этом сообщил посол страны в России Рикардо Лагорио. По его словам, FAN ID турнира получили уже 22-23 тысячи его соотечественников. Дипломат отметил, что в случае выхода Аргентины в финал мундиаля, игру почтит своим присутствием и президент страны Маурисио Макри.

Цитата

В России тем временем, несмотря на все сложности, продолжают верить в свою сборную. По результатам опроса ВЦИОМ каждый десятый житель страны или 11 % респондентов надеется, что подопечные Станислава Черчесова выиграют турнир. В число таких оптимистов входит и бывший главный тренер сборной Олег Романцев.

«На ЧМ-2018 мы должны дойти минимум до четвертьфинала, а с такой поддержкой, как у России и до полуфинала можем дойти. У нас такая миссия», — цитирует Романцева Goal.

Болельщики

Российский футбольный союз (РФС) в преддверии ЧМ-2018 запустил программу поддержки отечественной сборной «Играй за нас. За всех. За каждого!».

В рамках компании в 20 городах страны пройдут специальные развлекательные мероприятия. Например, там появятся 3d-фотозоны раздевалки сборной и VR-зона 360, которая позволит всем желающим оказаться на стадионе «Лужники». А в соцсетях будет запущен специальный лендинг тыуменяодна.рф. В нём болельщики расскажут о том, как поддерживают сборную.

«Мы очень хотим, чтобы такой грандиозный праздник, как чемпионат мира по футболу, объединил российское общество, а игроки сборной почувствовали, как страна ждёт это событие и верит в нашу команду!» — сказал исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.

Российский футбольный союз запускает национальную кампанию по поддержке сборной России "Играй за нас! За всех! За каждого!"https://t.co/Ycj0qMTjclpic.twitter.com/I3NCHeVKqu — РФС (@official_rfs) 8 июня 2018 г.

Технологии

Футбольные болельщики в последние годы привыкли к тому, что на всех крупных турнирах исходы матчей прогнозируют различные животные. Начало этой традиции положил осьминог Пауль, который весьма успешно предсказывал исходы встреч во время ЧМ-2010.

В Перми же пошли ещё дальше и возложили ответственность за прогнозы на искусственный интеллект. Студент-физик Пермского университета Виктор Закопайло создал специальную нейросеть, которая заранее определила триумфатора грядущего мундиаля. Для сборной России, увы, прогноз оказался неутешительным.

«Система выдаёт прогноз, что в первую тройку войдут сборные Германии, Бразилии и Аргентины, Россия окажется на 27-м месте из 32 возможных», — приводит ТАСС слова Закопайло.