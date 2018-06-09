Приглашение для Овечкина, признание Ибрагимовича и обращение Путина: до ЧМ по футболу в России осталось 6 дней

В оргкомитете чемпионата мира по футболу-2018 заявили, что пригласили на матч-открытие турнира хоккеиста Александра Овечкина, который впервые в карьере стал обладателем Кубка Стэнли. Рекордсмен сборной Швеции по числу забитых мячей Златан Ибрагимович объяснил, почему его не взяли на мундиаль, а президент России Владимир Путин выступил с видеообращением к гостям турнира. RT рассказывает о главных новостях, касающихся чемпионата мира, за шесть дней до его начала.
За шесть дней до начала чемпионата мира президент России Владимир Путин поприветствовал гостей и участников турнира в видеообращении. Глава государства отметил, что для России «большая радость и честь принимать представителей огромной футбольной семьи».
«Надеюсь, незабываемые впечатления у вас оставят не только матчи любимых команд и мастерство игроков, но и знакомство с Россией. Её самобытной культурой, уникальной историей и богатейшей природой. С её радушным, очень искренним и дружелюбным народом.
Мы сделали всё, чтобы наши гости: спортсмены, специалисты и, конечно, болельщики — чувствовали себя в России как дома. Мы открыли миру и нашу страну, и наши сердца. Добро пожаловать на чемпионат мира», — говорится в сообщении президента.
Вероятно, главным событием дня в спорте стала победа «Вашингтон Кэпиталз» в финале Кубке Стэнли. Столичная команда впервые в истории завоевала почётный трофей. Российские же болельщики получили возможность порадоваться за Дмитрия Орлова, Евгения Кузнецова и Александра Овечкина, защищающих цвета «Кэпиталз». Между тем в оргкомитете «Россия 2018» уже пообещали пригласить Овечкина, капитана «Вашингтона» и лучшего снайпера Кубка Стэнли (15 шайб) на матч открытия чемпионата мира, в котором Россия сыграет с Саудовской Аравией.
«В ближайшее время свяжемся с Овечкиным и пригласим его матч открытия, точная информация станет известна чуть позже. Сейчас не будем мешать человеку праздновать. Но, конечно, будем рады увидеть Александра на игре между Россией и Саудовской Аравией», — приводит слова гендиректора оргкомитета Алексея Сорокина ТАСС.
Теоретически хоккеист может привезти с собой и Кубок Стэнли, но официальной информации на этот счёт пока нет.
«Представление Кубка Стэнли на мероприятиях чемпионата мира остаётся только на усмотрение Овечкина. Официально мы такого не планировали», — добавил Сорокин.
Coming home with some new friends. #ALLCAPS#StanleyCuppic.twitter.com/y06xj5CjEr— Washington Capitals (@Capitals) 8 июня 2018 г.
К сожалению, ни дня в последнюю неделю перед чемпионатом мира не обходится без травмы того или иного футболиста, попавшего в окончательный состав своей сборной на турнир. Накануне мы писали о полузащитнике сборной Панамы Альберто Кинтеро, который остался без мундиаля из-за перелома плюсневой кости, а в четверг стало известно, что не сумеет сыграть в России футболист аргентинской национальной команды Мануэль Лансини. Он получил ещё более серьёзную травму — разрыв крестообразных связок колена. Особенно обидно, что спортсмен «сломался» не во время матча, а на тренировке. Кто заменит Лансини в составе сборной Аргентины, пока неизвестно.
[PARTE MÉDICO] Manuel Lanzini sufrió, en el entrenamiento matutino de hoy, la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. pic.twitter.com/lmYEVr5YaV— Selección Argentina (@Argentina) 8 июня 2018 г.
Златан Ибрагимович в отличие от Лансини пропустит чемпионат мира по иной причине. Один из самых популярных футболистов планеты попросту не попал в заявку сборной Швеции на турнир. Правда, ещё после Евро-2016 форвард с балканскими корнями объявил о завершении международной карьеры, но ближе к чемпионату мира, видимо, передумал. Тем не менее, в Россию Ибра приедет только в качестве болельщика, чем он явно остался не слишком доволен.
«Таков менталитет шведских СМИ. У меня не типичное для шведов имя. У меня не типичные для шведов поведение и характер, но мне по-прежнему принадлежат рекорды сборной.
Думаю, чемпионат мира — это самый большой праздник в футболе. Здесь играют все лучшие футболисты. Златан тоже должен быть там, но его там нет. Мои трофеи говорят сами за себя. Я играл в «Аяксе», «Ювентусе», «Интере», «Барселоне», «Милане», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Если я действительно не умею работать на команду, то, как я выиграл все свои трофеи? Я знаю, как это делать, поверьте. И я делаю это хорошо», — приводит слова Ибрагимовича Football Italia.
Пока Ибрагимович грустит по поводу собственного непопадания на турнир, ФИФА выпустила клип на официальную песню мундиаля «Live it up», которую исполнили Уилл Смит, Ники Джем и Эра Истрефи. К трём исполнителям в съёмках видеоролика подключился чемпион мира-2002 в составе сборной Бразилии Роналдиньо. Стоит отметить, что саму композицию ещё до выхода клипа в Youtube прослушали более 17 миллионов раз.
А вот российским исполнителям во время чемпионата мира придётся непросто. Не успел утихнуть скандал вокруг Юлии Чичериной, выступление которой в Ростове-на-Дону ФИФА запретила из-за песни о конфликте на Донбассе, как были отменены концерты другой известной отечественной певицы Земфиры в Нижнем Новгороде и Калининграде.
Связано это с тем, что в городах, принимающих матчи ЧМ, на время турнира «категорически запрещено проведение любых культурно-массовых мероприятий». Изначально Земфира должна была спеть на фестивалях в Калининграде (29 июня), Казани (4 июля), Нижнем Новгороде (5 июля) и Санкт-Петербурге (12 июля).
Готовится к чемпионату мира Россия не только в музыкальном плане. Так, на территории комплекса «Лужники» было установлено более 700 карт, указателей и флагов для удобства болельщиков.
«Они помогут москвичам и гостям столицы ориентироваться, особенно во время матчей. В проекте заложены разные функции для последующего использования. Здесь появились современные детские и спортивные площадки, реконструируется бассейн, благоустроена набережная. В частности, организованы спуски к воде, установлены лавочки, появились новые беговые дорожки с мягким покрытием, велосипедные маршруты. Как ранее отметил мэр Сергей Собянин, спортивный кластер ежегодно будут посещать от 4 до 5 млн человек», — цитирует главного архитектора столицы Сергея Кузнецова портал стройкомплекса Москвы.
Тем временем в подмосковных Бронницах появились граффити с изображением капитана сборной Аргентины Лионеля Месси и легендарного отечественного вратаря Льва Яшина. В этом небольшом городе за аргентинцев будут переживать особенно сильно, ведь команда из Южной Америки именно Бронницы выбрала в качестве своей тренировочной базы.
В то время как до чемпионата мира осталось меньше недели, в Украине продолжают обсуждать целесообразность трансляции турнира в своей стране. Например, спикер Верховной Рады Андрей Парубий не просто выступает против этого, но призывает присоединиться к бойкоту и другие государства.
«Чемпионат должен стать большим спортивным праздником для всех любителей футбола… Но, к сожалению, в этом году он проходит в России, которая продолжает агрессию против Украины, и против Грузии, и против Молдовы. Призываю все страны свободного мира и их граждан бойкотировать чемпионат мира по футболу в России», — цитирует Парубия «Украинская правда».
Впрочем, с политиком согласны далеко не все коллеги. Другой депутат Рады Сергей Лещенко заявил, что с помощью запрета на трансляцию ЧМ-2018 власти страны «держат сограждан за идиотов».
«Думаю, авторам идеи нужно пойти дальше — и ввести уголовную ответственность за просмотр футбольных матчей», – написал Лещенко в Facebook.
Примечательно, что комитет Рады в итоге одобрил запрет на трансляцию спортивных мероприятий из России. Теперь за или против решения комитета должны проголосовать все депутаты.
А в Германии продолжаются дебаты на тему возможного бойкота чемпионата мира. Некоторые местные политики считают это решение откровенно бессмысленным, например, бывший премьер-министр Баварии Эдмунд Штойбер.
«Не знаю, что это может дать. Для меня это чистая символика. Любую возможность говорить с Владимиром Путиным я считаю хорошей», — цитирует Штойбера Deutsche Welle.
Пока западные СМИ пугают иностранных болельщиков «страшилками» о российских фанатах и расизме, посол Нигерии в стране Стив Дэвис Угба заявил, что никакой расовой нетерпимости в России нет и близко.
«Возможно, 20 лет назад эта проблема была актуальна, но общество серьёзно развилось за это время. У меня нет страха, и я не боюсь ходить по российским улицам. Уровень безопасности, который я увидел в этой стране, даёт мне уверенность, что Россия — отличная страна для темнокожих людей», — приводит слова Угбы ТАСС.
Посол призвал болельщиков смелее приезжать на чемпионат мира.
«Моя дочь говорит, что Москва безопаснее, чем США. Это дело личного опыта, и надо каждому самому понимать уровень безопасности. Я советую всем приехать в Россию и лично убедиться, что здесь нет опасности, а не доверять слухам», — добавил дипломат.
Но большинство любителей футбола разговоры о расизме в России, кажется, вообще не пугают. Так, в четверг стало известно, сколько болельщиков приедут на чемпионат мира из Бразилии и Аргентины. Ожидается, что Россию посетят не мене 60 тысяч бразильцев.
«Не менее 60 тысяч уже приобрели билеты на матчи. Это намного больше, чем те 1,5 тысячи, которые каждый год приезжают в Россию», — цитирует министра внутренних дел страны Алоизиу Нунеса Globo Esporte.
Из Аргентины же на мундиаль прибудет порядка 20 тысяч человек. Об этом сообщил посол страны в России Рикардо Лагорио. По его словам, FAN ID турнира получили уже 22-23 тысячи его соотечественников. Дипломат отметил, что в случае выхода Аргентины в финал мундиаля, игру почтит своим присутствием и президент страны Маурисио Макри.
В России тем временем, несмотря на все сложности, продолжают верить в свою сборную. По результатам опроса ВЦИОМ каждый десятый житель страны или 11 % респондентов надеется, что подопечные Станислава Черчесова выиграют турнир. В число таких оптимистов входит и бывший главный тренер сборной Олег Романцев.
«На ЧМ-2018 мы должны дойти минимум до четвертьфинала, а с такой поддержкой, как у России и до полуфинала можем дойти. У нас такая миссия», — цитирует Романцева Goal.
С мячом на "ты"! ⚽ pic.twitter.com/zd1EbULbzn— Сборная России (@TeamRussia) 7 июня 2018 г.
Российский футбольный союз (РФС) в преддверии ЧМ-2018 запустил программу поддержки отечественной сборной «Играй за нас. За всех. За каждого!».
В рамках компании в 20 городах страны пройдут специальные развлекательные мероприятия. Например, там появятся 3d-фотозоны раздевалки сборной и VR-зона 360, которая позволит всем желающим оказаться на стадионе «Лужники». А в соцсетях будет запущен специальный лендинг тыуменяодна.рф. В нём болельщики расскажут о том, как поддерживают сборную.
«Мы очень хотим, чтобы такой грандиозный праздник, как чемпионат мира по футболу, объединил российское общество, а игроки сборной почувствовали, как страна ждёт это событие и верит в нашу команду!» — сказал исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.
Российский футбольный союз запускает национальную кампанию по поддержке сборной России "Играй за нас! За всех! За каждого!"https://t.co/Ycj0qMTjclpic.twitter.com/I3NCHeVKqu— РФС (@official_rfs) 8 июня 2018 г.
Футбольные болельщики в последние годы привыкли к тому, что на всех крупных турнирах исходы матчей прогнозируют различные животные. Начало этой традиции положил осьминог Пауль, который весьма успешно предсказывал исходы встреч во время ЧМ-2010.
В Перми же пошли ещё дальше и возложили ответственность за прогнозы на искусственный интеллект. Студент-физик Пермского университета Виктор Закопайло создал специальную нейросеть, которая заранее определила триумфатора грядущего мундиаля. Для сборной России, увы, прогноз оказался неутешительным.
«Система выдаёт прогноз, что в первую тройку войдут сборные Германии, Бразилии и Аргентины, Россия окажется на 27-м месте из 32 возможных», — приводит ТАСС слова Закопайло.