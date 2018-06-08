«Хотим, чтобы чемпионат мира поскорее начался»: сборная России провела очередную тренировку в полном составе

Сборная России по футболу провела очередную тренировку на базе в Новогорске. В ней приняли участие все 23 игрока национальной команды. Вернулся в общую группу Юрий Жирков, получивший небольшой ушиб в матче с Турцией. По окончании занятия с журналистами пообщались Фёдор Смолов и Фёдор Кудряшов. Смолов заявил, что хорошо сыграл в последних контрольных встречах сборной, несмотря на отсутствие голов, Кудряшов рассказал о причинах смены имиджа.

Очередная тренировка сборной России началась с традиционного подсчёта журналистами футболистов команды. Накануне не занимался в общей группе Юрий Жирков. Опытный полузащитник «Зенита» получил небольшой ушиб в матче с Турцией и в среду работал по индивидуальной программе. Однако в четверг Юрий вышел на поле базы в Новогорске вместе с партнёрами по сборной и занимался без ограничений, что не может не радовать.

Немало позабавил всех собравшихся и эпизод, произошедший с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Прямо во время тренировки специалиста окатило водой из шланга для полива поля. Впрочем, сам Черчесов отнёсся к произошедшему с юмором. Тем более сборной очень повезло, ведь спустя пару часов после тренировки Москву и область накрыл настоящий ливень.

«С Турцией и Австрией сыграл хорошо»

В традиционном общении с журналистами на этот раз приняли участие два Фёдора — Смолов и Кудряшов. Первым к прессе вышел нападающий «Краснодара». Он был предельно серьёзен и собран и на все вопросы отвечал коротко и по делу. Форвард оценил свою игру в последних контрольных матчах сборной и признался, что волнуется перед грядущим чемпионатом мира.

— В последних матчах партнёры зачастую искали вас высокими забросами. Насколько комфортно вам так играть?

— Не думаю, что мне специально грузили мячи верхом, чтобы я за них цеплялся и сохранял. Чаще это попытки вырезать передачи за спину защитникам соперника. Если такие кроссы будут проходить — почему нет?

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— Что может показать сборная России в атаке помимо прессинга? Моментов впереди команда практически не создаёт.

— А вы считаете, мы не можем предложить ничего иного? Моменты могут появляться, например, благодаря индивидуальному мастерству игроков нашей сборной.

— У вас в матчах с Турцией и Австрией моментов тоже было немного.

— Считаю, сыграл хорошо.

— Насколько комфортно в матче с Турцией игралось рядом с Аланом Дзагоевым?

— Мне комфортно выходить на поле со всеми игроками нашей команды, а с Аланом мы вовсе играем вместе ещё с юношеской сборной. Его мастерство и понимание игры не вызывают сомнений.

— Следили за последними товарищескими матчами соперников сборной России по группе? Кажется, Саудовская Аравия и Египет в обороне действуют нелучшим образом.

— Вам виднее. Спасибо, что подсказали. Теперь будем знать. А если серьёзно, да, мы смотрели эти встречи и сделали для себя определённые выводы. Плюс Станислав Саламович обязательно подробно расскажет нам о соперниках ближе к делу. Сегодня, например, Саудовская Аравия играет с Германией. Думаю, все ребята будут смотреть.

— Испания будет жить на базе академии «Краснодара», за который вы выступаете. Можете рассказать, в каких условиях предстоит тренироваться команде?

— Это отличная база, одна из лучших в России.

— До чемпионата мира осталось всего шесть дней. Чувствуете приближение турнира?

— Да, в последнее время начинает ощущаться заметное давление. Всё меньше времени остаётся до старта. Тяжёлые сборы остались позади, и совсем скоро состоится первый матч. Все хотят, чтобы всё началось как можно скорее.

— Как справляетесь с волнением?

— Пока не ощущаю его, думаю, ближе к матчу появится некоторая нервозность. Надеюсь, опыт выступлений на Евро-2016 и Кубке конфедераций поможет с ней справиться.

Смолов о своей игре и соперниках по чемпионату мира

«Следил за финалом Кубка Стэнли»

Куда позитивнее был настроен Фёдор Кудряшов. Он с юмором отнёсся к вопросу о смене имиджа и заявил, что волосы у него выпали из-за стресса. Также защитник признался, что внимательно следил за финалом Кубка Стэнли.

— Готовы ли вы закрыть всю левую бровку, если сборная России будет действовать по схеме с тремя центральными защитниками?

— Готов сыграть там, куда поставит Черчесов, так что данный вопрос следует адресовать ему. В принципе, на этой позиции я играю в «Рубине». Если нужно будет закрыть данную зону, никаких проблем не возникнет.

— В последних матчах сборная перешла на схему с четырьмя защитниками. С чем это связываете?

— Не могу ответить на этот вопрос. Схему выбирает тренерский штаб, мы же просто выполняем требования, которые нам предъявляют.

— Отсчитываете дни до начала чемпионата мира?

— Конечно. Всё-таки чемпионат мира — праздник для России. Хочется, чтобы он как можно скорее начался.

— С чем связана ваша смена имиджа? Раньше вы носили эффектный ирокез, а потом побрились.

— Видимо, волосы выпали от стресса (смеётся). Напугает ли моя внешность соперников? Буду этому только рад.

— Что знаете об игре сборной Саудовский Аравии?

— Нам показывали нарезку их товарищеских матчей, показывали, как команда действует в атаке. Это очень неплохая сборная, особенно что касается игры на чужой половине поля. А вот их игру в обороне пока не разбирали.

— Ночью «Вашингтон» с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым выиграл Кубок Стэнли. В сборной кто-то смотрел их решающий матч с «Вегасом»?

— Вряд ли, всё-таки в три часа утра хоккей смотреть не слишком удобно. Но утром обзор игры посмотрели многие. Те, кто знаком с Овечкиным и Кузнецовым, поздравили ребят с победой. Я лично с ними не знаком, но за ходом финальной серии Кубка Стэнли следил.

— Накануне сборная России опустилась на рекордно низкое для себя место в рейтинге ФИФА — 70-е. Это огорчило?

— Если честно, не слежу за всем этим. Как только закончился сезон в РФПЛ, перестал даже читать новости. На футбольные интернет-порталы тоже не захожу, поэтому ничего не знаю о месте сборной России в этом рейтинге. Пожалуй, только за НХЛ и следил.