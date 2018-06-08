Смолов: все футболисты сборной России хотят, чтобы ЧМ поскорее начался

Нападающий сборной России Фёдор Смолов рассказал, какая атмосфера царит внутри команды в преддверии домашнего чемпионата мира 2018 года.

«Сейчас начинает чувствоваться приближение чемпионата мира, волнение начинает появляться из-за того, что всё меньше дней остаётся до старта. Все хотят, чтобы поскорее это всё началось», — приводит слова Смолова РИА Новости.

Форвард отметил, что большую часть тяжёлых сборов команда уже провела. По его словам, перед первым матчем на турнире с Саудовской Аравией будет чувствоваться нервозность.

«Надеюсь, что опыт выступления на чемпионате Европы и Кубке конфедераций поможет справиться с этим», — добавил Смолов.

Помимо Саудовской Аравии, национальная команда России на групповом этапе мундиаля сыграет с Египтом и Уругваем.

Ранее сообщалось, что РФС запустил национальную кампанию по поддержке сборной России.