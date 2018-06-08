Российский футбольный союз (РФС) запустил национальную кампанию по поддержке сборной России «Играй за всех! За нас! За каждого!».

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Отмечается, что в рамках кампании на центральных площадках 20 городов пройдут развлекательные мероприятия и флешмобы. На них появятся 3D-фотозоны раздевалки сборной, а также будет установлена VR-зона, благодаря которой любой желающий сможет оказаться на стадионе «Лужники».

Кроме того, в интернете создан лендинг тыуменяодна.рф, где через специальную форму можно будет задать вопрос любимому футболисту или записать пожелания.

В активную ротацию также будут выпущены несколько видео под общим слоганом «Играй за нас! За всех! За каждого!».

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев заявил о желании, чтобы чемпионат мира объединил российское общество, а игроки сборной России поняли, что страна ждёт мундиаль и верит в команду.

Ранее Игорь Семшов сравнил нынешних российских футболистов с поколением времён чемпионата Европы 2008 года.