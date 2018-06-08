Семшов сравнил нынешних российских футболистов с поколением времён чемпионата Европы 2008 года

Бывший полузащитник сборной России бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года Игорь Семшов сравнил своё поколение с нынешними футболистами национальной команды страны.

«Не согласен, что моё поколение талантливее нынешнего. Напротив, считаю сегодняшних футболистов талантливее нас. В наше время было больше рабочих лошадок», — приводит слова Семшова «Спорт день за днём».

По его словам, в 2008 году среди российских футболистов тоже были яркие индивидуальности, однако в целом в нынешней сборной больше талантливых игроков.

«Видно, что ребята хотят играть, импровизировать, притом что таскающих рояль практически нет. Таково моё личное мнение», — добавил Семшов.

Ранее сообщалось, что каждый десятый россиянин верит в победу сборной страны на ЧМ-2018 по футболу.