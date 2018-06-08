Опрос: каждый десятый россиянин верит в победу сборной страны на ЧМ-2018 по футболу

Каждый десятый россиянин верит в победу сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу 2018 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Шансы на успех российской сборной наши сограждане оценивают со сдержанным оптимизмом: 20% ждут выхода в 1/8 финала турнира, 14% полагают, что команда попадёт в четвертьфинал, 11% — в полуфинал, 6% — в финал. В возможность завоевать чемпионский титул верят 11% россиян», — говорится в материалах опроса.

Отмечается, что 19% россиян не рассчитывают, что сборная страны выйдет из группы.

Кроме того, фаворитами на предстоящем мундиале россияне считают Бразилию и Германию (по 12%).

Ранее сообщалось, что Смолов снялся в ролике Гая Ричи к ЧМ-2018 по футболу.