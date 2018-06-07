Сборная России по футболу опустилась на 70-е место рейтинга ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных.

Сборная России потеряла четыре позиции и опустилась на 70-е место рейтинга ФИФА, сообщает официальный сайт организации. Тем самым Россия обновила свой антирекорд.

Первая тройка осталась неизменной. На первом месте расположилась сборная Германии, на втором — Бразилия, на третьем — Бельгия.

Сборная России по футболу является худшей командой из списка участников чемпионата мира 2018 года.

Ранее бывший полузащитник и капитан российской сборной Александр Мостовой высказал мнение о критике болельщиков в адрес национальной команды по итогам контрольных матчей накануне домашнего чемпионата мира по футболу 2018 года.